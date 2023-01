Il nuovo singolo di Jacopo Ratini “Non sono più io” è da oggi in rotazione radiofonica.

La canzone è un inno all’accettazione della propria vulnerabilità, un profondo esame di coscienza e di consapevolezza che porta a domandarsi chi siamo veramente, nel tentativo di imparare a conoscersi e a riconoscersi nel proprio aspetto fisico, nei gesti e nei rituali quotidiani, nelle fragilità e insicurezze, ma anche nel coraggio di cambiare e nella forza di resistere nonostante le difficoltà. E come ogni atto rivoluzionario, la profonda conoscenza di se stessi passa attraverso momenti di sconforto, disequilibrio, cadute, risalite e accettazione.

«Erano tre anni che non uscivo con qualcosa di nuovo– racconta Jacopo Ratini –in questo periodo, ho ascoltato tanto e ho lavorato come un forsennato sulla formazione degli altri ma, parallelamente, anche sulla mia. Mi sono chiesto più volte cosa fosse necessario fare dopo “Appunti sulla Felicità“. E dopo essermi preso il mio tempo, ho trovato la risposta che cercavo: ciò che mi fa stare meglio; condividere qualcosa di nuovo con tutte le persone che continuano ad ascoltare le mie canzoni e a portarle nel cuore da anni».

Il videoclip

Ha come protagonista un clown che ogni sera va in scena per fare sorridere e divertire il proprio pubblico. Ma come vive i suoi momenti di malinconia un artista? Come gestisce il rapporto tra arte e vita reale? Si riconosce più nella persona che sta sopra o dietro al palco? Quali emozioni nasconde dietro la sua maschera? Forse fare ridere gli altri, portandoli fuori dalla propria zona d’ombra e di tristezza, lo rende vivo; e così la sua malinconia, che diventa anche la nostra mentre guardiamo il video, il modo in cui lui la vive, l’accetta e l’affronta, in qualche modo ci salva.

“Non sono più io” è il primo di una serie di singoli che vedranno luce nell’arco dei prossimi mesi. La canzone, scritta da Jacopo Ratini e prodotta in collaborazione con il producer e musicista Jacopo Mariotti, esce per l’etichetta Atmosferica Dischi.

