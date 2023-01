Campagna mediatica contro il Governo

“Purtroppo anche nella nostra maggioranza ci sono esponenti che non studiano a fondo la materia prima di esprimersi. Quando abbiamo deciso in Consiglio dei Ministri abbiamo fatto una scelta politica che rivendico perché noi abbiamo come visione quella di eliminare le accise strutturalmente. Ma per fare questo dobbiamo far crescere il Paese.

Questa è una campagna contro il Governo che ci sta da parte dell’opposizione, ma si sono accodati tutti i grandi giornali, le televisioni e le radio. Oggi il prezzo della benzina è come quello quando c’erano Draghi, Monti e Renzi. Non c’è nessuna tensione nella maggioranza, abbiamo deciso insieme nel Consiglio dei ministri, che è un organo collegiale, e lo rivendichiamo con orgoglio”.

Dispiaciuta per sciopero benzinai, abbiamo solo chiesto trasparenza

“Mi dispiace che i benzinai facciano sciopero, perché noi non abbiamo detto che la maggioranza si stia comportando bene, ma qualche furbetto come sempre c’è. Abbiamo semplicemente detto che oltre il prezzo della pompa, per trasparenza, bisogna esporre il prezzo medio, che non deve più essere settimanale ma deve essere giornaliero“.

In settimana definiti aiuti per Appennino senza neve

“Abbiamo chiesto questa settimana di avere da tutte le regioni un conto preciso. Dobbiamo occuparcene perché quei fondi potevano essere spesi soltanto con i fondi del covid, mi sembra giusto invece poterli spendere anche per questa emergenza”.

Conte a Cortina? Lo capisco, posto meraviglioso. Sull’aeroporto non desisto

“Vado da 30 anni a Cortina ma non avevo mai visto Conte lì prima, è un posto meraviglioso.” Si può fare l’aeroporto a Cortina? “Ho avuto una riunione col sindaco e gli assessori competenti, quello che si può fare è un eliporto e un aeroporto verticale di sicuro. Sull’aeroporto non desisto, magari non a Cortina ma vicino, perché oggi per essere competitivi con un certo tipo di turismo dobbiamo essere all’altezza delle sfide in vista delle olimpiadi del 2026”.

Turismo – Inizio 2023 da record, in molti casi tornati a livelli pre-pandemia

“Il 2023 è partito molto bene, tutti i dati ci confortano. Le vacanze di Natale e Capodanno hanno segnato un aumento rispetto ai dati dell’anno scorso e in alcuni casi abbiamo superato i dati pre-pandemia, prima del 2019. È un settore che sta crescendo ed è un settore in cui il governo è molto impegnato anche da un punto di vista dell’occupazione. Per queste vacanze di Natale mancavano circa 60 mila lavoratori e l’estate passata 250 mila. Questo è un settore che può dare delle grandi possibilità occupazionali”.

