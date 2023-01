“Priscilla Presley e la famiglia Presley sono scioccati e devastati dalla tragica morte della loro amata Lisa Marie”, ha detto un rappresentante della famiglia. “Sono profondamente grati per il sostegno, l’amore e le preghiere di tutti e chiedono privacy in questo momento molto difficile”.

Lisa Marie Presley era stata portata d’urgenza in ospedale all’inizio della giornata di giovedì, ha dichiarato la madre su Instagram.

“Vi prego di tenere lei e la nostra famiglia nelle vostre preghiere. Sentiamo le preghiere di tutto il mondo e chiediamo privacy in questo momento”, ha dichiarato la madre.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Los Angelesi maggiori media americani che i soccorritori sono stati inviati a una chiamata nell’isolato 5000 di Normandy Dr ad Agoura Hills, in California, alle 10:37 ora locale per un arresto cardiaco.

Non era stato confermato il nome del paziente, che non può essere identificato a causa delle leggi sulla privacy, ma ha detto che il paziente è stato portato in un ospedale locale alle 11:17 del mattino.

Un portavoce dello sceriffo della contea di Los Angeles ha dichiarato di aver assistito i vigili del fuoco in una chiamata medica questa mattina, ma non ha voluto confermare il nome del paziente.

Lisa Marie Presley è stata vista di recente martedì sera ai Golden Globe Awards, ai quali ha partecipato con la madre per sostenere il film di Baz Luhrmann “Elvis”, sulla figura del padre scomparso.

Nel 2020, il figlio di Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, è morto suicida all’età di 27 anni.

“La vita mia e delle mie tre figlie, così come la conoscevamo, è stata completamente distrutta dalla sua morte. Viviamo in questo ogni singolo giorno”, aveva scritto in una sorta di biografia.

“Il dolore è qualcosa che dovrete portare con voi per il resto della vostra vita, nonostante quello che certe persone o la nostra cultura vogliono farci credere. Non si “supera”, non si “va avanti”, punto”.

Lisa Marie Presley ha anche detto nel saggio di aver trovato conforto nella compagnia di persone che hanno affrontato tragedie simili, aggiungendo che le sue figlie la aiutano ad andare avanti.

Lisa Marie Presley è stata precedentemente sposata con Michael Lockwood, Nicolas Cage, Michael Jackson e Danny Keough.

Oltre al figlio scomparso, era madre dell’attrice Riley Keough, di Finley Aaron Love Lockwood e di Harper Vivienne Ann Lockwood.

