Venerdì 27 gennaio alle ore 21 Pierluca Mariti, in arte @Piuttosto_che, arriva al Teatro Sociale di Como con “Ho fatto il classico”.

Un trionfale tour estivo lo ha visto impegnato in 21 date, tutte sold out da nord a sud, portando in scena il suo spettacolo “Ho fatto il Classico”: un reading che combina monologhi comici con momenti di improvvisazione, qualche incursione didattica e fugaci passaggi emotivi.

Spassoso, arguto, irriverente, Omero avrebbe definito anche lui “dal multiforme ingegno”. @Piuttosto_che è un astro nascente della comicità italiana, a cui la definizione di influencer sta semplicemente troppo stretta.

“Ho fatto il Classico” è uno show senza pretese letterarie o filologiche in cui molti potranno riconoscersi, ma anche un modo per Pierluca di sfondare la quarta parete rappresentata dallo schermo dello smartphone per raccontarsi anche dal vivo. Perché “ride bene chi ride di sé”.

Il tour è in collaborazione con Durex che lo supporterà con l’iniziativa #ALuciAccese, progetto nato per dialogare apertamente di benessere sessuale e affettività affine ai valori dello spettacolo.

BIO WE READING

We Reading è progetto di lettura non convenzionale diffuso in diverse città italiane. È un nuovo modo di vivere la parola scritta attraverso la voce e lo stare insieme.

Ogni spettacolo è inedito e crea un’intimità tra l’ospite e il pubblico, che accede gratuitamente agli spettacoli, rompendo la quarta parete del palcoscenico.

We Reading è anche un portale, un network di gruppi di ragazzi, tutti volontari, che scelgono di riproporre questa forma di spettacolo nella propria città.

Biglietti: www.wereading.it

https://teatrosocialecomo.it/

