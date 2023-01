Una vetrina letteraria Nazionale, tra le più ambite nel panorama letterario italiano ospita, dal 6 al 10 febbraio, al Palafiori, ben 12 scrittori della scuderia dell’agenzia di promozione letteraria di Roma. Il Gruppo SBS (www.sbscomunicazione.it) è una giovane realtà per autori emergenti e affermati che vogliono lavorare alla promozione delle proprie opere avvalendosi di esperti della comunicazione e dell’informazione unita all’omonima Casa Editrice.

Programma

Tra gli oltre 60 scrittori presenti agli appuntamenti dedicati ai writers troveremo Fiorella Mandaglio con Storie di lupi moderni e Orietta Bosch, L’anima del vecchio Baule che saranno sul palco del Palafiori il 7 febbraio.

Chiara Domeniconi, Come un chiodo nella carne, Marco Costantini, L’Angelo di Stoffa, Margherita Bonfilio, Il vaso di Pandora e Sabrina Morelli, Tra corpo e anima il 8 febbraio.

Il giorno successivo, 9 febbraio, Anna D’Auria, MalaJin, Tulipani nel cemento, Consuelo Pinna, In limine mortis, Veronica Madia, 18 giorni accanto a te.

Terna al maschile per il 10 febbraio con Dario Pasquali con Wuthering winds, Gianni Bortolaso, Un accordo stonato e Luigi Puccio, Industry 4.0.

Appuntamenti anche alla libreria Ubik di Sanremo, in via Roma, 91, per alcuni degli autori. Ecco quando incontrarli: lunedì 6 febbraio alle 10, Chiara Domeniconi. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle 15, Margherita Bonfilio e Fiorella Mandaglio. Martedì 7 febbraio dalle 10 troverete Orietta Bosch e Anna D’Auria, il 12 febbraio dalle 10, Luigi Puccio e dalle 15 Sabrina Morelli. Saranno inoltre disponibili, nella libreria, i libri autografati di Marco Costantini, editi da SBS Edizioni.

“Quando un nuovo libro arriva al pubblico, nasce anche un nuovo autore. Un’agenzia di promozione ha il compito di aiutarlo a farsi apprezzare e ad affermarsi come Scrittore. L’impegno di SBS è questo: cercare di soddisfare le esigenze, ma pure essere una palestra per imparare ad affrontare appuntamenti illustri come Casa Sanremo writers e il più importante: l’incontro con i lettori” così Sheyla Bobba alla guida del gruppo SBS.

