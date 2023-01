ROCKABILLY CARTER è l’album d’esordio dei COLLA ZIO. Il collettivo milanese annuncia oggi l’uscita del suo primo lavoro discografico il prossimo venerdì 17 febbraio, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con NON MI VA.

L’album, in uscita per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music Italia), è già in presave e in preorder in digitale e nei formati CD e vinile (https://collazio.lnk.to/RockabillyCarterAA). All’interno della tracklist di ROCKABILLY CARTER, troveremo ASFALTO, il brano con cui i COLLA ZIO hanno partecipato a Sanremo Giovani, e NON MI VA, in gara alla 73sima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Con l’annuncio della data di uscita del disco e con la prossima partecipazione a Sanremo, i COLLA ZIO ci introducono nell’universo di ROCKABILLY CARTER – il gigante buono protagonista del nuovo album – che è anche il loro universo musicale: un mondo fantastico, colorato, disegnato a pennarello, in cui i Colla come Billy cercano il proprio posto.

Lo fanno correndo all’impazzata, seguendo una direzione che si delinea durante il percorso stesso, senza una meta apparente, come spesso succede a vent’anni. Lo fanno imparando lungo la strada, inciampando e rialzandosi, cantando e ballando, ma soprattutto sempre insieme.

ROCKABILLY CARTER è un compagno di viaggio immaginario, così come nella realtà i cinque COLLA ZIO sono gli uni per gli altri un punto di riferimento: è questa la forza del gruppo, nella musica e nella vita.

ROCKABILLY CARTER è il frutto dell’ultimo anno di lavoro dei COLLA ZIO, che hanno scritto e prodotto nel loro habitat naturale, lo studio. Il collettivo ha raccolto le influenze e le idee di ciascuno dei membri, per arrivare alla sintesi che meglio racconta la sua ricerca musicale e personale.

Si tratta di un percorso che avrà come tappa fondamentale quella del palco più importante, il FESTIVAL DI SANREMO, con NON MI VA.

Il brano si inserisce nell’universo di ROCKABILLY CARTER e sarà il biglietto d’ingresso nel mondo dei COLLA ZIO: un funk contemporaneo, colorato e fresco, un mix tra barre rappate e canto armonizzato in pieno stile Colla. Parla dei momenti di insicurezza che ciascuno di noi attraversa e in cui capita di pensare “non mi va”.

In questi momenti si tende a vedere tutto o bianco o nero, senza cogliere le sfumature. C’è sempre un sassolino nella scarpa, a volte ci dimentichiamo che c’è per tutti. Ricordarcelo può farci sentire meno soli.

Questa la tracklist di ROCKABILLY CARTER:

Billy 4ever

Mezzora

Non mi va

La nostra seconda primavera

Asfalto

Genova

Patto col buio

Chiara ft Selton

Tanto piove

Ci rimango male quando sei puntuale

