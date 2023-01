Bollate: appuntamento per tutti nel bosco di via Verdi

In via Verdi c’era un bosco abbandonato e pieno di rifiuti. Inizia così, e risale al 2020, la storia dell’area di circa 2.953 metri quadrati, situata nella zona della valle del torrente Nirone e al limite meridionale del Parco Regionale delle Groane che l’Amministrazione comunale ha sottratto alla criminalità e riqualificato.

Quell’area degradata è diventata un piccolo bosco di giovani piantine, adottato dal Signor Maurizio e il Signor Bel B di Bollate che se ne stanno prendendo cura con diversi raduni di pulizia.

Il prossimo appuntamento per tutti è fissato per il 15 gennaio alle 14 in via Verdi, nell’area verde di fronte a via Caloggio dove si raccoglieranno i rifiuti e si faranno pensieri positivi.

“Invitiamo tutti – dicono gli organizzatori – a portare un sacco della spazzatura, dei guanti da lavoro e, un telo per sedersi a terra. Non c’è limite d’età per partecipare, dai 5 anni in su va benissimo. Abbiamo bisogno di tanti e di tutti!”.

Per prenotazione: email Belb2022@gmail.com; whatsapp 348 6105979

Per informazioni: Pagina facebook BEL B Bollate. Sito web htps://bel-b.jimdofree.com/.

https://comune.bollate.mi.it

