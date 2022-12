‘Tutto il Mondo è Teatro, il Musical’: Milano come New York

Il musical in scena nelle periferie della città. Milano come e oltre New York. Oltre a quello che avviene a Broadway, capitale mondiale del musical.

Un progetto, ‘Tutto il Mondo è Teatro, il Musical’, quello proposto da Stage Entertainment (multinazionale dello spettacolo che gestisce i teatri Lirico e Nazionale di Milano) che si inserisce nell’iniziativa del Comune di Milano intitolata ‘Milano è viva’ e presentata oggi dall’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi.

Lo spettacolo sarà messo in scena nei teatri delle periferie da Stage Entertainment. “In questo modo – conclude Matteo Forte – i giovani attori avranno modo non solo di sentirsi protagonisti di un vero e proprio musical, ma anche di assistere ad uno spettacolo messo in scena da professionisti del settore”.

I teatri individuati sono:

[22 -23 Dicembre ore 21.00] Martinitt, zona 3, tra Lambrate e Ortica. Link biglietto

[20-21 Dicembre ore 20.00] Teatro della Cooperativa, zona 9, quartiere Niguarda. Link biglietto

[6– 9Dicembre ore 20.30 ] Teatro Oscar, zona 4, quartiere Vittoria-Romana. Link biglietto

[10 Dicembre ore 21.00 e 11 Dicembre ore 17.00] Teatro Bello, zona 6, quartiere Giambellino. Link biglietto

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia