Al Museo FRaC la presentazione del libro “Fuori Luogo”

“L’autore a chi legge”, un’espressione utilizzata spesso nel libro antico per denominare la premessa dell’autore ai propri lettori, si pone come obiettivo la promozione della lettura attraverso la presentazione di libri legati alla programmazione culturale del Museo FRaC di Baronissi. La rassegna è promossa dall’Associazione Culturale “Tutti Suonati” nell’ambito degli eventi e delle attività didattiche del Museo.

Il secondo appuntamento, che si terrà venerdì 2 dicembre alle ore 18.30 al Museo FRaC–Baronissi, prevede la presentazione del volume “Fuori Luogo” di Francesco Casaburi. L’introduzione sarà affidata al Prof. Massimo Bignardi, Direttore del Museo FRaC, con letture a cura della Compagnia Sobremesa.

“Fuori Luogo” è una raccolta di racconti definita dall’autore con queste parole: “Certe storie sono inopportune; vuoi per la tematica, vuoi per i protagonisti, vuoi semplicemente per come vengono raccontate”

