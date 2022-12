Lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), il locale meneghino dal gusto vintage, si colora di rosso e oro per le festività natalizie e propone, come sempre, ricchi appuntamenti musicali e non solo.

Manca pochissimo all’appuntamento di San Silvestro allo SPIRIT DE MILAN con NEW YEAR’S EVE 2023 – GRAN GALÀ, la festa più swing dell’anno per salutare il 2022 e festeggiare l’arrivo del 2023!

Sabato 31 dicembre, il galà inizia alle 20.30 con un brindisi di benvenuto per poi cenare e ballare lindy hop, shag e balboa fino all’alba, con la musica dal vivo della Monday Orchestra, una delle big band più amate, e dei Jumping Jive.

Nel foyer, dopo la mezzanotte, ci sarà la musica anni ’70 e ’80 che caratterizza i ritmi di “Bandiera Gialla” del venerdì.

Per chi non cena, invece, lo spettacolo inizia alle 23.00 e a mezzanotte e d’obbligo spumante, cotechino e lenticchie.

L’abbigliamento in stile Grande Gatsby è molto gradito!

Biglietto di ingresso e cena 150 € (140 € per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

Biglietto di ingresso allo swing party entro le ore 01.30: 70 € con consumazione (60 € per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

Biglietto di ingresso dopo le ore 01.30: 45 € con consumazione (40 € per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

Questi i prossimi appuntamenti:

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con TEKA P: gruppo che nel loro spettacolo alterna canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

VENERDÌ 23 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con i RE-BEAT: band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. A seguire Dj Set Splendido Splendente by Andrea Amici.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 7€ per chi viene a cena.

MARTEDÌ 27 DICEMBRE

Alle 22:00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE

Alle 19:30 – CRISTAL MILONGA, TANGO EN VIVO con 3T TANGO ORCHESTRA: ritorna l’appuntamento più atteso dagli amanti del tango. Si potrà ballare con la musica dal vivo dei 3T Tango, orchestra formata nel 2011 tra Cremona e Milano con classica formazione musicale e una significativa esperienza nel tango ballato. La selezione musicale è di PUNTOyBRANCA Tango Dj.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per la milonga (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 7€ per chi cena o fa aperitivo.

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE coi CIAPARATT: giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato e Dario Fo.

VENERDÌ 30 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. A seguire Dj Set con Mariano Rano dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 31 DICEMBRE

Alle 20.00: Apertura porte

Alle 21:00: Cena (menù di Capodanno consultabile al sito – https://spiritdemilan.it/menu-online/)

Alle 23:30: Inizio concerti Monday Orchestra – Jumping Jive – dj set

Martedì 20, mercoledì 21, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 dicembre, domenica 1, lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

