Il 15 gennaio si terrà il concerto della pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE a CASERTA, presso la Chiesa San Ferdinando Re, all’interno del complesso monumentale Belvedere di San Leucio patrimonio dell’UNESCO (via del Setificio 1 – ingresso libero – ore 11.45).

L’iniziativa, organizzata grazie all’azienda Genovese Management, in collaborazione a Don Antonio Iazzetta e l’APS Pro Loco Real Sito, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tematica che merita interesse costante e non soltanto in giorni specifici dell’anno.

«Suonerò per tutte le donne e le madri, per non dimenticare le tante, troppe donne e madri vittime di violenza – afferma Giuseppina Torre – Sul pianoforte poggerò un paio di scarpe rosse, un simbolo oramai internazionale, affinché ci si ricordi di loro non soltanto il 25 novembre».

Giuseppina Torre è da sempre impegnata attivamente nella lotta alla violenza sulle donne partecipando a varie iniziative di sensibilizzazione ed esponendosi in prima persona attraverso la sua musica.

Per l’occasione la pianista e compositrice ripercorre il suo repertorio artistico eseguendo composizioni tratte dal suo ultimo album “Life Book”, pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia (https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S), e dal precedente disco “Il Silenzio Delle Stelle”.

Il concerto sarebbe stato in programma per oggi 8 dicembre, ma è stato posticipato al 15 gennaio per motivi di salute dell’artista.

