È disponibile nei negozi, sulle piattaforme streaming e in digital download “INDIFESI”, il primo album di inediti della cantautrice CHIARABLUE ( https://linktr.ee/Chiarablue ).

Online il videoclip dell’omonimo singolo: https://youtu.be/Wd5iEr-SlGg.

Nel videoclip, girato da Paolo Boriani e con la fotografia di Renzo Chiesa, l’artista si trova immersa nell’acqua, simbolo di purezza e trasparenza, elemento in cui siamo totalmente vulnerabili. Con lo sguardo rivolto in camera, Chiarablue si immerge in una conversazione con lo spettatore, rendendolo partecipante di tutte le sue emozioni.

«Quando veniamo feriti tendiamo a ergere muri di protezione, per prenderci il tempo di guarire e far rimarginare le ferite. Ma col tempo questi muri, rafforzati dai luoghi comuni, rischiano di diventare gabbie di cui perdiamo le chiavi, che anestetizzano le nostre emozioni e il nostro istinto. È proprio in quel momento che dobbiamo spogliarci dalle protezioni, perdere le credenze e tornare ad essere completamente indifesi».

“Indifesi” è la seconda traccia del disco di debutto di Chiarablue, in cui l’artista compie un viaggio volto a riscoprire se stessa, a ritrovare le sue radici nella musica del Mediterraneo, del Centro e Sud-America. In questo excursus, l’artista rivendica il desiderio e il diritto di essere umani, senza difese di fronte alla vita.

Edito da Warner Chappel Music e prodotto da El Rubio Group, “Indifesi” è stato tra gli album finalisti della Targa Tenco 2021 come Miglior opera prima.

Questa la tracklist dell’album: “Alla fine non c’è”, “Indifesi”, “Cecilia”, “DueAgostoMillenovecentottanta”, “Amore Tossico”, “E intanto piove”, “Il male condiviso”, “Notte preferita”, “Solo un se” in duetto con Fabrizio Bosso, “Dinosauri (new mix)”.

