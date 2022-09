WANTED CINEMA presenta tre film alla Festa del Cinema di Roma: “MAMMA CONTRO G.W. BUSH”, vincitore di due Orsi d’argento alla Berlinale, il docufilm “LYNCH / OZ” che esplora l’intricato rapporto tra David Lynch e l’opera che ha ispirato grande parte del suo lavoro, Il Mago di Oz di Victor Fleming e il documentario di Alex Infascelli “KILL ME IF YOU CAN”, tratto da ““Il Marine. Storia di Raffaele Minichiello” di Pier Luigi Vercesi.

Il film che ha incantato l’ultima edizione del Festival di Berlino, dove è stato l’unico a vincere due premi importanti, “Rabiye Kurnaz vs George W. Bush” arriverà nelle sale italiane in novembre con il titolo “Mamma contro G.W. Bush”, distribuito da Wanted Cinema, che lo presenterà in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, fuori competizione, il prossimo 22 ottobre.

Altra importante opera presentata alla Festa di Roma sarà il docufilm LYNCH / OZ, che attraverso 6 differenti prospettive e narrato da alcune delle voci più importanti del cinema contemporaneo, ci porterà nella proverbiale tana del coniglio, ci aiuterà a rivivere e reinterpretare il mago di Oz mediante il lavoro di David Lynch, per offrire un punto di vista completamente nuovo al suo simbolismo e accendere i riflettori sulla sua grande influenza.LYNCH / OZ è scritto e diretto da Alexandre O. Philippe e prodotto da Kerry Deignan Roy.

Terza opera presentata da Wanted Cinema alla Festa di Roma è “KILL ME IF YOU CAN”, un documentario di Alex Infascelli, prodotto da Fremantle Italia e The Apartment con Raicinema. Basato sul libro “Il Marine. Storia di Raffaele Minichiello” di Pier Luigi Vercesi (edito da Mondadori) il film racconta una vicenda particolare e curiosa, quella del primo dirottatore aereo, di origini italiane.

