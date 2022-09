Da oggi, venerdì 16 settembre, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “URGENTE”, il nuovo singolo di Psiker l’alter ego del Finance Manager milanese Massimo Curcio (https://ada.lnk.to/urgente).

«“Urgente” è la canzone dell’album che mi rappresenta di più – afferma Psiker – Oltre ad essere autobiografica, riassume bene il concept dell’album, ovvero la vita dentro e fuori l’ufficio. Parla, infatti, di una mia tipica giornata infrasettimanale: sveglia che suona e più volte rimandata, tram 10 che mi porta in ufficio, scrivania sommersa di documenti, ansie mie e dei colleghi, urgenze senza fine e urgenze senza senso. Allenamento in palestra pre-serale per mantenere l’equilibrio psico-fisico. Poi di nuovo a casa: “Tutto uguale, sveglia pronta per suonare e puntuale punto all’opzione ‘rimandare’”».

Il brano anticipa “RETROFRONT” (ADA Music Italy), il nuovo album in uscita in digitale il 30 settembre e verrà presentato il 28 ottobre in uno speciale appuntamento live al Pacta dei Teatri di MILANO (via Ulisse Dini, 7). Biglietti disponibili in prevendita su https://www.vivaticket.com/it/Ticket/retrofront-live/189667.

L’album si compone di 10 brani in cui l’artista analizza con spirito critico, tuttavia senza rinunciare all’ironia, la quotidiana vita di ufficio. Dal punto di vista musicale “Retrofront” si caratterizza per una particolare unione delle sonorità tipiche degli anni ’80 e ’90 con quelle più contemporanee tipiche delle nuove generazioni di musicisti, in particolare della scena urban e trap.

www.psiker.com

www.instagram.com/psiker_music – www.facebook.com/psiker1

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia