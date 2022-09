JazzMi, che festeggia la sua settima edizione, è ormai uno dei maggiori festival jazz in Italia ed in Europa. Punto di riferimento per artisti, musicisti, realtà locali e operatori dello spettacolo che lavorano insieme e in sinergia per la riuscita di un grande evento territoriale che coinvolge Milano, la sua periferia e i comuni della Città Metropolitana.

Il programma che da ieri è disponibile sul sito jazzmi.it vuole essere il ritratto di una ricca scena che torna al live e alla condivisione. Grandi storie, quartieri cittadini, giovani band e artisti affermati, una miriade di progetti speciali e oltre ottanta eventi gratuiti.

In questo 2022 JAZZMI si radica in più di quaranta spazi cittadini. Dai due poli principali Triennale Milano Teatro e Blue Note Milano, JAZZMI coinvolgerà tutta la città, dal Volvo Studio Milano a Made in Corvetto, dall’Armani/Silos al PuntoZero Teatro, dal giardino dell’Associazione IBVA, all’ADI Design Museum, dal Politecnico di Milano ai centri culturali ARCA, mare culturale urbano e Cascina Nascosta.

Una vasta mappa di eventi che copre tutta la città.

JAZZMI incontrerà cinque Comuni della città Metropolitana con il progetto JAZZMI AROUND ed arriverà in tanti spazi verdi con JAZZMI AROUND – ALL IN GREEN in collaborazione con Forestami.

Gli Artisti:

THE CINEMATIC ORCHESTRA – JEAN-PHI DARY & JEFF MILLS

MARIO BIONDI AND HIGH FIVE QUINTET REUNITED

ALFA MIST – VENERUS + CASINO ROYALE

PAOLO FRESU – RAPHAEL GUALAZZI – AZYMUTH

FABRIZIO BOSSO QUARTET

ILHAN ERSAHIN’S ISTANBUL SESSIONS + MICHAEL LEONHART & JSWISS

BOBBY SOLO + BOOGIE BOY – EMMA-JEAN THACKRAY

VIJAY IYER – JOE ARMON-JONES – CRAIG TABORN

C’MON TIGRE – URI CAINE & THEO BLECKMANN

ANTONELLO SALIS & SIMONE ZANCHINI

HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE- KEYON HARROLD

CLAUDIO FASOLI “NEXT” QUARTET

AVISHAI COHEN QUARTET – MATT BIANCO

BILLY HART & ETHAN IVERSON QUARTET – JEREMY PELT

QUINTET – MYLES SANKO – RICHARD MARX

ILL CONSIDERED

Il denso programma di JazzMi potrebbe subire modifiche e cambiamenti che saranno sempre annunciate sul sito jazzmi.it.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia