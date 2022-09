Dieci anni fa su Rai1 prendeva il via uno dei programmi che sarebbe diventato un punto di riferimento per la televisione italiana, tra i più amati dal pubblico. E ora è tutto pronto per la dodicesima edizione di ‘Tale e Quale Show’: il varietà, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, prenderà il via venerdì 30 settembre, come sempre in prima serata su Rai1 (ore 21.25) con la conduzione di Carlo Conti. Otto le puntate totali.

Dunque, dopo il grande successo (non solo televisivo, ma anche “social”) dell’anno scorso, il programma è pronto a tornare in onda, con l’obiettivo di passare otto settimane all’insegna di musica, divertimento ed emozioni, grazie anche ai travestimenti resi possibili dai grandi professionisti che quotidianamente lavorano dietro alle quinte, dal trucco al parrucco.

IL CAST

Un cast davvero ben assortito quello che per due mesi darà il meglio di sé dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, pronto a mettersi in gioco, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Gli Artisti che si esibiranno dallo Studio 5 saranno Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Francesco Paolantoni che avrà, per l’occasione, un personal coach d’eccezione: Gabriele Cirilli, l’attore ‘di casa’ a ‘Tale e Quale Show’. Insomma, 11 grandi protagonisti (che diventano 12 con la partecipazione appunto di Cirilli).

Come da prassi, tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

LA GIURIA

Confermatissima la super giuria dell’anno scorso, composta dalla “regina” del piccolo schermo Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio. Così come nel 2021, anche quest’anno ci sarà un quarto giudice imitatore diverso in ogni puntata.

Anche ogni Artista avrà la possibilità di partecipare alle votazioni finali dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’).

LE PREFERENZE DEI TELESPETTATORI

Dopo il successo di partecipazione dell’anno scorso, anche in questa edizione i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato ‘Campione di Tale e Quale Show 12’.

L’ultima puntata sarà invece dedicata all’ormai tradizionale “Torneo“: una serata speciale che vedrà in scena i migliori Artisti di questa e della passata edizione del programma; in palio il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2022’.

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Non mancheranno, come di consueto, gli ‘imitatori del web’, che potranno mandare alla redazione del programma le proprie ‘originali’ performance: le più divertenti saranno poi mandate in onda.

