Milano sempre più centro attrattivo per le idee, i progetti e i momenti di confronto nazionale e internazionale sulle tematiche ambientali. Dal 29 settembre al 7 ottobre si svolgerà in città la prima edizione del “Forum Ambiente”, il laboratorio culturale e scientifico dedicato a contenuti, oggi più che mai, indispensabili e non procrastinabili, come la transizione ecologica, il contrasto ai cambiamenti climatici, la cura del paesaggio e del verde urbano passando per la tutela del suolo, delle acque e della qualità dell’aria.

Ad illustrare, oggi a Palazzo Marino, i temi del Forum, a cui si affiancheranno 270 eventi previsti in città in occasione della Milano Green Week 2022 (dal 30 settembre al 2 ottobre), il Sindaco Giuseppe Sala con l’Assessore all’Ambiente e Verde Elena Grandi affiancati da Manuela Ojan (Responsabile Transizione ambientale – AMAT), Marcello Milani (A.D. AMSA), Simone Dragone(Presidente MM), Silvio Anderloni (Direttore Bosco in città, Italia Nostra), Massimiliano Cecchetto (Presidente Commissione Ambiente e verde – Municipio 4), Gustavo Gandini (Garante degli animali – Comune di Milano), Riccardo Gini (Direttore Parco Nord, Direttore tecnico ForestaMi).

“Credo che le occasioni di incontro, confronto e dibattito dedicate alle azioni concrete che possiamo mettere in campo a favore dell’ambiente siano importanti per Milano, una città che ha posto al centro delle proprie iniziative di sviluppo una particolare attenzione ecologica – ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Sono certo che dal Forum Ambiente e dalla Milano Green Week arriveranno suggerimenti e suggestioni utili a definire gli indirizzi di politiche di transizione ecologica a livello locale e nazionale, nell’ambito delle quali Milano possa riconfermare il proprio impegno attivo e venga riconosciuta quale punto di riferimento culturale e scientifico autorevole“.

“Il cuore verde di Milano è grande e pulsante. In questo Forum e nella Milano Green Week vogliamo raccontare, ascoltare, progettare e confrontarci con esperti, amministratori, scienziati, divulgatori, cittadini, per costruire insieme la città che vogliamo. Una città che ponga il benessere delle persone, la qualità della vita, la tutela del suolo, dell’aria, dell’acqua, del verde, la transizione ecologica, la giustizia ambientale e sociale al centro del nostro impegno come amministratori e come cittadini“; così ha commentato l’Assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi.

Forum Ambiente e Verde

Il Forum sarà un’occasione d’incontro e di confronto che per quasi due settimane porterà in città convegni e dibattiti interamente dedicati all’ambiente e si intitolerà “Forum Ambiente – Il cuore verde di Milano”. Il ricco programma di incontri, tutti gratuiti, è rivolto ai cittadini ma anche a un pubblico di professionisti: agronomi, paesaggisti, architetti, ingegneri, medici, giornalisti, e a chiunque sia sensibile alle tematiche ambientali.

Green week 2022

A fianco dei contenuti proposti nel Forum, dal 30 settembre al 2 ottobre, si svolgerà la “Milano Green Week” che, dopo gli anni della pandemia, tornerà a rappresentare il racconto, partecipato e dal basso, della città che vogliamo. Un ricco palinsesto che per l’edizione 2022 propone ai milanesi 270 eventi gratuiti da vivere in tutta la città tra aperture straordinarie, incontri, talk, mostre, presentazioni, visite guidate, escursioni, laboratori, giochi, alla scoperta del lato più verde di Milano.

Un’altra occasione per comprendere a pieno l’importanza dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse e la necessità di attuare stili di vita più sostenibili. Un fitto calendario reso possibile grazie alla straordinaria collaborazione di Associazioni, Comitati, Social Street, Università, Municipi, Biblioteche, Istituti di ricerca, Cooperative, Aziende, soggetti pubblici e privati attivi sul territorio che hanno collaborato con il Comune e messo in campo tutta la loro creatività.

Programma

Il calendario completo del Forum e di tutti gli appuntamenti proposti dalla Milano Green Week 2022 è consultabile sul sito web https://www.comune.milano.it/, i canali social, Facebook e Instagram del Comune di Milano. Attiva anche una campagna affissioni per la città.

La partecipazione ai convegni darà diritto ai Crediti formativi professionali in collaborazione con l’ordine degli architetti, pianificatori e paesaggisti, l’ordine dei giornalisti, l’ordine degli agronomi e tecnici forestali.

