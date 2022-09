A partire da oggi, venerdì 16, e fino al 22 settembre, Milano aderisce alla Settimana Europea della Mobilità con una settimana di incontri ed eventi.

Appuntamento internazionale che si rinnova di anno in anno, la European Mobility Week, ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei cittadini e delle cittadine e orientare i comportamenti a favore della mobilità attiva e sostenibile.

BETTER CONNECTIONS

Il tema proposto quest’anno, “Better Connections”, vuole promuovere e migliorare le sinergie tra persone e luoghi dove potersi incontrare e riconnettersi. Una mobilità più connessa significa poter contare su un trasporto pubblico locale efficiente e ben collegato, su moderne tecnologie che facilitino il collegamento tra luoghi, mezzi e persone e su servizi in grado di affrontare le sfide della mobilità urbana e raggiungere l’obiettivo europeo di neutralità climatica a zero emissioni entro il 2050. Sono quattro le parole chiave su cui punta l’edizione del 2022.

People: come raggiungere le persone perché possano dare vita ad azioni di trasporto sostenibile.

Places: quali possono essere i posti fruibili e funzionali perché le persone si incontrino e si mettano in contatto.

Packages: come affrontare le crescenti sfide logistiche e favorire migliori connessioni digitali tra gli utenti.

Planning & Policy: pianificazione e politiche per affrontare le sfide comuni della mobilità urbana attraverso processi di partecipazione e consultazione dei cittadini.

LE INIZIATIVE

Diverse le iniziative in calendario per incentivare i cittadini e le cittadine all’utilizzo consapevole dei mezzi di mobilità sostenibile: si va dai corsi di guida sicura per bici e monopattini, agli incontri sulla logistica urbana a zero emissioni e presentazione dei risultati di progetti europei sulla sharing mobility.

Ci saranno inoltre workshop per controllare lo stato della propria bicicletta, iniziative di diversi operatori dei servizi in sharing, incontri nelle università, presentazioni, webinar e mostre sulla ciclabilità, oltre che attività di sensibilizzazione sul progetto pedibus con desk informativi in alcune scuole milanesi.

