Da ieri, venerdì 16 settembre, è disponibile in digitale “You Have What It Takes” (https://a-ha.lnk.to/YouHaveWhatItTakes), il nuovo singolo degli a-ha estratto del loro album “True North”, in uscita il 21 ottobre e già disponibile in pre-order a-ha – True North (lnk.to). Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 23 settembre.

“You Have What It Takes” è il secondo brano estratto dal nuovo album, dopo “I’m In”. Il singolo mostra il lato più vulnerabile degli a-ha (Magne Furuholmen, Morten e Paul Waaktaar-Savoy), con intricati accordi di chitarra e l’inconfondibile voce di Morten. È come un’eco di speranza, di guarigione e di ripresa.

Un brano che punta a risollevare l’animo grazie a frasi come “Don’t be afraid to fail or fall, everyone comes with a weight. We learn to walk before we crawl, so do this for all of our sakes. You have what it takes”. Parole che risuonano soprattutto a livello globale, e si pongono come forza e sostegno in questi tempi difficili.

Per l’album “True North” gli a-ha hanno deciso di affrontare tutto con un nuovo approccio. È il loro primo progetto di inediti dopo “Cast In Steel” del 2015, ed è un album estremamente onesto e unico per la band.

E “True North” non è solo un album, ma anche un film (disponibile anch’esso dal 21 ottobre) che cattura gli a-ha mentre registrano i brani nel novembre 2021 a Bodø, la città norvegese a 90km sopra il Circolo Polare Artico. «In ogni album cerchiamo di sperimentare, per vedere se c’è un modo diverso di procedere», spiega Paul.

C’è un perfetto equilibrio, tra il nuovo approccio e le qualità intrinseche degli a-ha, tra le singole canzoni e il concept generale di “True North”. “You Have What It Takes” continua questo nuovo entusiasmante capitolo degli a-ha. Niente potrebbe presentarlo meglio.

