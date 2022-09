Dal 18 settembre al 2 ottobre si svolgerà la quarta edizione del Milano Off Fringe Festival, che quest’anno rientra tra i progetti selezionati e finanziati dal Comune di Milano, grazie al sostegno del MIC, tramite il bando “Milano è Viva”, nato con l’obiettivo di valorizzare la vivacità delle reti culturali dei quartieri e la ricchezza culturale di tutto il tessuto urbano.

Dopo l‘ultima edizione del 2019, Milano Off Fringe Festival ritorna, sempre con la direzione artistica di Renato Lombardo e Francesca Vitale, fondatori dell’Associazione culturale e artistica Milano OFF, con un programma molto ricco, coinvolgendo una vasta rete di quartieri, fino a garantire la sua presenza nella maggior parte dei Municipi milanesi.

Con il sostegno del Comune di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia, Municipi 1, 3, 4, 8, 9 e Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, il Festival sarà diffuso sul territorio in 15 spazi performativi con spettacoli che vanno dalla prosa ai monologhi alle commedie a cui si aggiungono altri nove spazi per gli eventi definiti “Off dell’Off”: spettacoli, focus, musica, poesia, dibattiti, libri, sport, danza.

Cinquantadue spettacoli di altrettante compagnie nazionali e internazionali (selezionate con il bando al quale hanno aderito oltre 180 compagnie) e altri 84 eventi coinvolgeranno strutture teatrali, location non convenzionali, associazioni, enti e istituzioni, dal centro alla periferia.

LE QUATTRO SEZIONI DEL FESTIVAL

La serata In per inaugurare il Festival, il 18 settembre presso Società Umanitaria alla presenza delle Istituzioni e dei testimonial Pamela Villoresi, Enrico Intra, Raul Cremona, Matthias Martelli, Enrico Rava e Tindaro Granata che nell’occasione verrà premiato dall’Associazione Valore Italia con una scultura dell’artista Osvaldo Moi;

Off Fringe ovvero la programmazione diffusa di tutti i 52 spettacoli partecipanti al festival;

Village Off alla Fabbrica del Vapore, punto informativo e di incontro tra compagnie, operatori, turisti e luogo di spettacoli e iniziative quali speed dates, focus, workshop, concerti e show cooking. Nello spazio esterno inoltre sarà presente una installazione, l’opera in movimento Ninfe di Osvaldo Moi, un gruppo scultoreo di bimbi e bimbe danzanti realizzati in polistirolo, resina, stoffa e alluminio. Mentre all’interno verrà allestita una mostra di opere di giovani artisti a cura dell’Associazione OverArt;

l’Off dell’Off, le 84 iniziative culturali gratuite disseminate in vari punti della città.

Nonostante questa quarta edizione, per i ben noti motivi pandemici, abbia dovuto attendere due anni per poter vedere la luce, il team del Milano Off Fringe Festival non si è mai fermato e ha lavorato per implementare la propria partecipazione al Network Mondiale dei Fringe.

LE TEMATICHE

Gli spettacoli in scena affrontano varie tematiche: da rivisitazioni dei classici al tema delle famiglie omogenitoriali, da chi lascia drammaticamente la propria terra all’anoressia, dalla convivenza con uno stato di malattia al sognante mondo dei clown e poi danza e stand up comedy, studi su Dante, magici racconti nordafricani; si svolgeranno dal giovedì alla domenica (22/23/24/25 e 29/30/1/2) con tre opere al giorno (pomeriggio, preserale e serale) con orari alternati in ciascuno dei 15 spazi.

Durante le altre giornate e per tutto il periodo del Festival si svolgeranno i focus, gli incontri, le presentazioni e tutto il programma dell’Off dell’Off, attività offerte gratuitamente alla città per condividere con il pubblico tematiche scelte con l’attenzione rivolta a ciò che è il sentire, il voler comprendere e apprendere: il virtuoso concerto con i disabili, spettacoli sulla violenza economica verso le donne, i Focus dedicati agli errori giudiziari e all’identità di genere, ma anche seminari per attori condotti dagli operatori esteri che saranno presenti al Festival.

Tra le altre iniziative, una piccola attenzione è data anche agli amici a quattro zampe, con due repliche di spettacoli “pet friendly”.

BIGLIETTI

Per ognuno degli spettacoli a pagamento del Milano Off Fringe Festival si potrà acquistare i biglietti direttamente online dal sito Milano Off o da http://liveticket.com/milanooff, oppure di persona presso il Village Off o le strutture teatrali aderenti al Festival.

