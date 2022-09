Dopo oltre 20 date in giro per l’Italia, l’artista siciliano concluderà un’estate di concerti, tornando finalmente a incontrare il suo pubblico.

Sul tour che si conclude nella sua città, Catania, Mario Venuti afferma: “È stata un’estate memorabile. Finalmente, dopo le privazioni degli anni passati un fiume di musica, compresa la mia ha inondato la penisola. E il pubblico sembrava non aspettasse altro e ci ha ricambiato con grande partecipazione. Perché non chiudere con una bella festa nella mia città con alcuni ospiti, miei fratelli in musica? Il modo migliore per congedarsi in attesa del nuovo disco che a novembre entrerà in lavorazione. Non potete mancare.”

In questo evento conclusivo Mario Venuti sarà sul palco insieme alla sua band, composta da Tony Canto, produttore artistico dell’album nonché special guest fisso in questo tour, Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Franco Barresi alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori.

TROPITALIA – L’album in breve

Disco accolto ottimamente dai media, in Tropitalia Mario Venuti si diverte a interpretare undici brani che, dagli anni trenta ai duemila, hanno segnato a loro modo la musica italiana. Il nuovo album è un emozionante viaggio che ci porta in un grande affresco dai colori dei tropici, amore dichiarato ed espresso sin dai tempi di “Fortuna” svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il mondo sonoro di Venuti. Il disco vede anche i contributi di Patrizia Laquidara (“Maledetta Primavera”),e Joe Barbieri (“Vita”).

Biglietti in vendita sul sito https://puntoeacapo.uno/