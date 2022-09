Alcune novità fotografiche Fujifilm sono state presentate all‘X Summit NYC 2022.

FUJIFILM X-H2

Offre una qualità dell’immagine eccezionale che trascende il normale limite di qualità del formato APS-C: equipaggiata con il nuovo sensore X-Trans™ CMOS 5 HR da 40,2 MP, supporta la registrazione interna 8K/30P. Sarà disponibile da fine settembre 2022 ai seguenti prezzi, suggeriti al pubblico, iva compresa:

X-H2 BODY 2.299,99 euro

X-H2 KIT XF16-80mm 2.799,99 euro

FUJINON XF56mmF1.2 R WR II

È un obiettivo luminoso con una lunghezza focale medio-tele di 56mm (equivalente a 85mm nel formato 35mm) e l’ampia apertura di F1.2. Soddisfa un’ampia varietà di situazioni di scatto, inclusa la fotografia di strada. Il fascino di un obiettivo medio-tele alberga in un’incredibile nitidezza del soggetto in contrasto con lo splendido bokeh sullo sfondo, per dirigere l’attenzione direttamente sul soggetto. Sarà disponibile da fine settembre 2022 al prezzo suggerito al pubblico di 1.249,99 euro iva inclusa.

FUJINON GF20-35mmF4 R WR

Racchiude in sé tutto il potenziale della fotografia ultra-grandangolare di grande formato ad alta densità di informazioni. È un obiettivo zoom che copre la gamma di lunghezze focali dall’ultra-grandangolare (UWA) 20mm al grandangolo 35mm (equivalenti a 16-28mm nel formato 35mm) per catturare soggetti ricchi di dettaglio come, ad esempio, ampi panorami naturali o paesaggi urbani con precisi dettagli in alta risoluzione, grazie alle capacità avanzate della Serie GFX. Sarà disponibile da fine settembre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 2.845,00 euro iva inclusa.

