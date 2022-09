Il chitarrista e compositore ROBERTO FABBRI domenica 25 settembre presenterà alla FIERA di CREMONA il suo nuovo libro con cd “LUCIO BATTISTI 14 GRANDI SUCCESSI ARRANGIATI PER CHITARRA” (edito da Hal Leonard Europe).

In questo lavoro il Maestro romano ha arrangiato per chitarra sola, alcune meravigliose canzoni di Lucio Battisti che, eseguite dalle sei corde, sono capaci di evocare nella mente di chi ascolta, attraverso la delicatezza del tocco dello strumento classico suonato con la sapienza del grande concertista, le parole sottaciute.

Il progetto è disponibile, distribuito da Sony Music, sulle piattaforme digitali insieme al videoclip di “Amarsi un po’”, in versione chitarra e archi, realizzato dalla regista Sara Ceracchi (visibile su VEVO).

La chitarra di Roberto Fabbri ha già dimostrato in passato con i suoi tre cd solistici di brani originali, “Beyond”, “No Words” e “Nei tuoi occhi”, di saper raccontare storie, questa volta sono le storie di Battisti/Mogol.

“Quando Hal Leonard mi ha dato l’opportunità di realizzare queste trascrizioni, ho capito di poter concretizzare un mio antico sogno; quale chitarrista, di qualsiasi estrazione esso sia: classica, jazz, pop non ha mai suonato una canzone di Battisti? Nessuno!!! Questi brani sono nel nostro DNA perché Battisti prima ancora di essere un cantautore era un chitarrista ed anche bravo! – ci racconta Fabbri-. Praticamente quasi tutte le introduzioni dei brani sono affidate ad una chitarra e una chitarra è sempre presente per tutta la durata degli stessi. Io però volevo alzare “l’asticella”, dimostrare che i suoi pezzi sono musica pura, come le canzoni dei Beatles che hanno avuto innumerevoli versioni strumentali, i brani di Battisti meritavano di avere una loro versione strumentale che ne mettesse in risalto l’assoluto valore compositivo anche a prescindere dai meravigliosi testi di Mogol, quale strumento migliore quindi della sua amata chitarra?”

Il lavoro di Fabbri scorre piacevolmente, l’ascoltatore si ritrova così a cantare le parole di Mogol sulle melodie suonate da una chitarra classica straordinaria, Fabbri ha registrato il cd con la sua meravigliosa chitarra Ramirez, lo stesso strumento usato dal grande Andrés Segovia, un disco che avvicinerà il grande pubblico alla conoscenza della chitarra classica, con il libro che darà l’opportunità di suonare i brani di Battisti come mai è stato fatto prima!

