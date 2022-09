Incendio in un appartamento al terzo piano, di un palazzo in via Tommaso da Cazzaniga a Milano

Cinquanta persone sono state evacuate e quattro operai che lavoravano nel palazzo portati in ospedale in codice giallo perché intervenuti a cercare di spegnere l’incendio

Le quattro persone erano in strada per lavori alle tubazioni del gas, quando intorno alle 19, sentendo le grida di un giovane, si sono accorti dell’incendio al terzo piano di un palazzo

Sono subito intervenuti per contenere l’incendio con due estintori a polvere e in seguito sono intervenuti i vigili del fuoco, completando lo spegnimento dell’incendio

Per il fumo e per l’inalazione della polvere, i 4 sono stati portati in codice giallo in ospedale

All’interno dell’appartamento è stato trovato un gatto che è stato portato in salvo

Vigili del Fuoco Milano

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia