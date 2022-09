Il Comune informa la cittadinanza sulle attività svolte dal 2015 in merito alla ditta Centro Bitumati 2000, con sede in via Pace 45 a Bollate.

La dettagliata ricostruzione tiene conto di tutte le azioni intraprese dal Comune, dall’insediamento dell’azienda ad oggi.

Si trovano elencate tante attività: dal coinvolgimento dei vari Enti interessati (Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, ARPA e ATS, per citare i principali) agli incontri con i cittadini e l’azienda; dalle Conferenze di servizio alle rilevazioni e i monitoraggi ambientali e odorigeni attivati sul territorio; dalla raccolta di segnalazioni dei cittadini ai sopralluoghi; dalle comunicazioni inoltrate a Enti e cittadinanza fino alle azioni, tuttora in corso, di delocalizzazione dell’impianto.

Un documento di 16 pagine che riassume un’attività lunga e impegnativa per l’Amministrazione come per la cittadinanza, scaricare e leggere sul sito del Comune/Sezione Monitoraggio ambientale Cassina Nuova e nelle notizie in home page.

