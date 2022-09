Oltre 570 corsi proposti dal sistema dei Centri di formazione e delle Scuole Civiche del Comune di Milano. Con questa offerta ampia e multidisciplinare, che sarà presentata in quattro open day tematici, si apre il nuovo anno formativo 2022/2023 dei poli comunali destinati alla crescita professionale, all’orientamento e alla formazione.

Formazione a Milano

Tra le novità, insieme al ritorno in presenza di gran parte delle lezioni, il corso di Manutenzione Polivalente del Centro di via Fleming che esplora diverse discipline dalla falegnameria all’idraulica, dall’elettricità al rinnovamento degli interni.

Torna Moda e Sartoria, disponibile anche presso il Centro di formazione di via Visconti dotato di un ampio laboratorio con attrezzature e macchine professionali.

Completamente rinnovate le cucine del Centro di via San Giusto, per consentire la realizzazione di percorsi base e specialistici indirizzati ad acquisire le migliori competenze nel campo della ristorazione.

Si conferma l’ampia offerta per lo studio delle lingue, da quelle orientali a quelle europee, con la possibilità di prepararsi per il conseguimento delle certificazioni riconosciute.

La scuola di Arte e Messaggio, a riprova di una forte vocazione alle nuove professioni, inserisce il percorso innovativo di Green Visual Merchandising: allestimento dei déhors, creazione di pareti e tetti verdi, uso sapiente di aiuole e elementi a verde, al centro delle competenze di questa nuova figura professionale.

Convenzione con le imprese

Il sistema dei corsi può contare sul convenzionamento con oltre 350 imprese che offrono opportunità di tirocini e stage. Inoltre, presso i centri di via Giusti e via Visconti sono attivi gli spazi ‘spin off’ che gli ex studenti e le ex studentesse possono utilizzare per avviare la propria attività professionale.

Calendario

Il calendario degli Open Day tematici:

7 settembre, Centro di formazione di via Fleming 15;

8 settembre, Civica Scuola Arte e Messaggio, via Giuseppe Giusti 42;

13 settembre, Corsi di ottica presso la sede di via Alex Visconti 18;

14 settembre, Corsi di lingua (Francese, Inglese, Italiano per Stranieri, Portoghese, Russo, Spagnolo, Tedesco, Arabo, Cinese, Giapponese Turco) presso le sedi di erogazione dei corsi

Brochure

La brochure è disponibile online

