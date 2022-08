Dopo il successo del debut EP “Estranei“, pubblicato lo scorso giugno e diverse date che l’hanno visto protagonista, il 19 agosto SANTI insieme alla sua band si esibirà all’Arena della Regina di Cattolica, in apertura ad ELISA.

Santi sarà protagonista dello show di apertura in occasione del Back To The Future live tour che dal 28 giugno sta portando ELISA in giro per l’Italia.

Si aggiungono nuove occasioni in cui sarà possibile cantare, ballare ed innamorarsi della musica di Santi:

19.08 – ARENA DELLA REGINA – Cattolica (opening Elisa)

24.08 – JRF – Castel di Casio (BO)

03.09 – HEY JOE – Bologna (special guest)

09.09 – FIERA – Sasso Marconi (BO)

L’EP “Estranei” racconta tutte le emozioni del percorso che l’han portato fin qui, cominciato con i singoli “Prendila Come Vuoi, “Fuori da Qui” e “92B” con cui Santi ha saputo sorprendere ed emozionare con le sue parole, impreziosite da un timbro vocale unico, che continua con “Notte Fantastica” un singolo romantico ma allo stesso tempo malinconico.

https://www.instagram.com/iosonosanti/

