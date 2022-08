Cantautore, poeta, scrittore e fantasmagorico entertainer: giovedì 18 agosto (ore 21:30 – posto unico in piedi 30 euro – biglietti disponibili nel circuito dice.fm e al botteghino) il nuovo parco urbano Tagghiate Urban Factory di Lecce ospita Vinicio Capossela con Rolling Sponz Review: un concerto extra large tutto da ballare, un circo mobile che porta sul palco alcuni dei protagonisti che da anni sono l’anima musicale dello Sponz Fest.

La manifestazione ideata e diretta dal cantautore, programmata ogni estate a Calitri e in Alta Irpinia (la decima edizione si terrà dal 21 al 27 agosto), mira a creare una vera frattura nell’epoca dell’utile per sperimentare una diversa idea di comunità e di festa sovvertendo il rapporto con lo spazio e con il tempo. Come in ogni tappa del tour, alla Banda Rolling Sponz Review, composta da Alessandro “Asso” Stefana, Peppe Leone, Giovannangelo De Gennaro, Victor Harrero, Vincenzo Vasi, Andrea Lamacchia e Mickey Kenney, si uniranno altri ospiti.

“Da dieci anni sponziamo nelle terre interne di alta Irpinia e dintorni”, dice Vinicio Capossela. “Uso il verbo, più che il sostantivo, perché Sponz Fest, (che pure nasce come esperienza profondamente legata al territorio originario), più che un festival è uno spirito, un modo di esperire forme di comunità mobile. Il verbo sponzare viene dall’azione della spugna che, una volta inzuppata, ammorbidisce e rigenera. Così è il corpo di gruppo che da sponzato perde rigidità, forma e spigoli, e assorbendo dilata ed accoglie e rimette in circolo. Questo spirito cerchiamo di sollecitarlo a mezzo della musica nel concerto Rolling Sponz Review”.

Una nuova occasione per ascoltare i brani della trentennale carriera del cantautore, nato ad Hannover nel 1965, partita nel 1990 con “All’una e trentacinque circa” (Targa Tenco come miglior esordio) e proseguita nel corso degli anni con gli album in studio “Modì” (1992), “Camera a sud” (1994), “Il ballo di San Vito” (1996), “Canzoni a manovella” (2000), “Ovunque proteggi” (2006), “Da solo” (2008), “Marinai, profeti e balene” (2011), “Rebetiko Gymnastas” (2012), “Canzoni della cupa” (2016), “Ballate per uomini e bestie” (2019), progetti speciali, album dal vivo, live, romanzi e tante collaborazioni.

