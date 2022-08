In libreria con il libro di poesie “Caos. Tra Zenit e Nadir” l’artista a tutto tondo Giuseppe Celano presenta ai lettori il frutto del suo meditare, con le riflessioni maturate durante la sua giovane età, già piena di esperienze gratificanti e variegate. Classe 1996, di Catania, con la passione per il calcio coltivata sin da bambino e con importanti risultati e soddisfazioni, Giuseppe ha allargato i propri orizzonti anche all’arte.

Dapprima al teatro, ed ora alla poesia, con questa raccolta editata dalla Aletti nella collana I Diamanti. La raccolta di Celano è stata apprezzata anche da un intellettuale eclettico, quale è Cosimo Damiano Damato, regista (suo il docufilm su Alda Merini presentato a Venezia), ma anche scrittore, poeta e autore di spettacoli teatrali di commistione tra musica e poesia in collaborazione con grandi artisti, tra cui Antonella Ruggiero e Piero Pelù.

«Il calcio e la poesia. C’è qualcosa di sacro che lega una partita di calcio e dei versi. Il sudore che c’è nel mezzo, il cuore che accelera e il fermo immagine per rivedere un goal impossibile» scrive Damato nell’affettuosa prefazione che ha stilato per il libro di Celano, in cui ha ricordato gli aspetti salienti della poetica del giovane catanese, tra cui il sangue meridionale che affiora. «Il desiderio di fuggire dal Sud per ammalarsi di Nostos. Sacro Sud dei santi incapaci di credere ai miracoli» continua Damato, che ha definito le poesie di Celano “cantautorali”.

Attraverso un linguaggio diretto, a volte sotto la forma di canzone, Giuseppe affida ai versi le sue confessioni. «Provo con una poesia a raccontare quello che sento» ha confessato in un verso della raccolta. Con la speranza di poter condividere con gli altri le sue emozioni.

