Il Circo Paniko arriva per la prima volta in Valchiusella nel Comune di Rueglio (To), grazie alla collaborazione tra il Collettivo Biloura ed il Comune di Rueglio. Una grande kermesse popolare, uno spettacolo comico di circo contemporaneo, in cui l’acrobatica, la musica, e l’ironia saranno rappresentate in tutte le loro sfaccettature. Si va dal delirio dei funamboli alle melodie di altri tempi.

Il gruppo circense Paniko è un collettivo di artisti internazionali itineranti, propongono i loro spettacoli sotto una tensostruttura da circo. Tra teatro, musica, acrobazie circensi e senza alcun animale. Nasce nel 2009 con un unico obiettivo: fare divertire grandi e piccini.

Altra particolarità alla base della filosofia di questi artisti è la modalità di pagamento. Infatti hanno portato il “cappello” anche sotto il tendone. Ciò significa che essendo performer di strada – nel significato che hanno iniziato a proporre la loro arte per le vie cittadine a contatto diretto con le persone e con un cappello per raccogliere plausi e riconoscimenti economici – hanno deciso di perseguire la stessa usanza anche sotto il tendone. Infatti gli spettatori che partecipano alle loro rappresentazioni pagano il biglietto all’uscita, senza un prezzo imposto, ma solo dopo aver visto e apprezzato lo spettacolo.

Info https://it-it.facebook.com/circopaniko https://www.instagram.com/circopaniko/

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia