Nico Morelli Unfolkettable Two in concerto

8 e 9 luglio, il pianista pugliese sarà impegnato in due concerti con il suo quintetto “Nico Morelli Unfolkettable Two”

Prima in Francia e poi in Italia, il jazzista parigino d’adozione sarà protagonista con il suo quintetto a Parigi e a San Bartolomeo al Mare

Due le tappe di assoluto prestigio per Nico Morelli Unfolkettable Two, brillante quintetto diretto dal pianista, compositore e arrangiatore Nico Morelli e completato da quattro formidabili compagni di viaggio del calibro di Barbara Eramo (voce), Davide Berardi (voce e chitarra), Camillo Pace (contrabbasso) e Mimmo Campanale (batteria).

Venerdì 8 luglio, alle 19:00, questa formazione sarà impegnata al prestigiosissimo Istituto Italiano di Cultura a Parigi, mentre sabato 9 luglio – alle 21:30 – Nico Morelli Unfolkettable Two sarà di scena a San Bartolomeo al Mare (provincia di Imperia) per la XXVIII edizione di M&T Festival, importante rassegna che ospita jazzisti di statura nazionale e internazionale.

In entrambe le date, il repertorio verterà sui brani contenuti in Unfolkettable Two, disco pubblicato dalla nota etichetta Cristal Records – registrato dal pianista tarantino – insieme a Barbara Eramo alla voce, Davide Berardi alla voce e alla chitarra, Raffaele Casarano al sax soprano, Camillo Pace al contrabbasso, Mimmo Campanale alla batteria e Vito De Lorenzi alle percussioni.

Questo album, che prevede sia brani appartenenti alla tradizione popolare accuratamente (ri)letti da Morelli, che composizioni originali frutto della magmatica vena compositiva del pianista, rappresenta un peculiare sincretismo fra il folk meridionale e il contemporary jazz. Un CD dal quale, intensamente, si leva l’effluvio delle proprie radici geo-culturali. Due concerti, dunque, volti a incontrare i gusti non solo ed esclusivamente dei jazzofili della prima ora, bensì di tutti gli ascoltatori animati da una morbosa curiosità e aperti a un vero e proprio mélange stilistico.

Facebook: https://www.facebook.com/nicomorellijazzpianist

Instagram: https://www.instagram.com/nico_morelli_/

Official Site: https://www.nicomorelli.com/

Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Nico_Morelli

