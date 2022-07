Lo straordinario show di Cesare Cremonini prosegue

Dopo il grande successo del “CREMONINI STADI 2022” con i sette show estivi nei principali stadi italiani e il gran finale di Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, domenica scorsa davanti a 70 mila persone, lo spettacolo prosegue in sei appuntamenti a Roma (1 e 2 novembre), Bologna (7 e 8 novembre) e Milano (13 e 14 novembre).

Il tour appena concluso, uno degli eventi più attesi e importanti di quest’anno, ha letteralmente incantato il pubblico: un grande show, non solo un concerto, durante il quale, sono emerse ancora una volta le straordinarie caratteristiche che fanno di Cesare Cremonini un performer unico, un artista dalla spiccata personalità e uno stile fortemente internazionale, un talento poliedrico e completo con un repertorio che in vent’anni ha prodotto successi indimenticabili e senza tempo.

Lo show partirà da Roma l’1 e 2 novembre (Palazzo dello Sport) per poi spostarsi il 7 e 8 novembre a Bologna (Unipol Arena) e il 13 e 14 novembre a Milano (Mediolanum Forum).

I biglietti e i Pacchetti Vip saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 7 luglio. Per accedere alla presale, basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it

La vendita generale partirà alle ore 11:00 di venerdì 8 luglio su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati.

Maggiori informazioni su: www.livenation.it/artist-cesare-cremonini-211034

Pacchetti Vip disponibili: Early Entry (Roma, Bologna, Milano) e VIP Lounge (Roma e Milano).

LIVE NATION ITALIA

Info e biglietti:

https://www.livenation.it/artist-cesare-cremonini-211034

https://www.facebook.com/cesarecremoniniufficiale

http://www.cesarecremonini.org

https://www.instagram.com/cesarecremonini/

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia