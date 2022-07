FLOWERS FESTIVAL 2022 IL RITORNO

DOMANI SERA DAL VIVO MANUEL AGNELLI

Opening act BENGALA FIRE

Cortile della Lavanderia a Vapore

Parco della Certosa, Corso Pastrengo 51, Collegno (TO)

www.flowersfestival.it

Biglietti disponibili al costo di 30 € + d.p. sui circuiti ticketone.it e mailticket.it

Domani sera, giovedì 7 luglio, alle ore 21, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), salirà sul palco Manuel Agnelli, per il nono appuntamento di Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il patrocino del Ministero per la Cultura, con il sostegno di Città di Collegno, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte e con il contributo di Iren Sustainability Partner.

Il noto giudice di X-Factor nonché frontman e voce degli Afterhours, si esibirà in concerto con il meglio della sua discografia, a rappresentanza del panorama rock e alternativo italiano. Sul palco i brani della sua carriera da solista ma anche quelli degli Afterhours fino gli inediti “La profondità degli abissi” e “Pam Pum Pam”, composti e pubblicati lo scorso dicembre come colonna sonora del film Diabolik, i due brani inediti del debutto solista di Manuel Agnelli.

Le casse che vibrano. Le mani che applaudono. Le canzoni urlate al cielo. Le emozioni, i baci, i sorrisi, il cuore che torna a pulsare di energia e di grandi emozioni. È tempo di concerti dal vivo, all’aperto, d’estate e con il pubblico in piedi. È tempo di tornare a vivere la musica, insieme.

