Il Museo Omero propone un ricco calendario di laboratori dedicati a un materiale unico: la plastica. Un materiale buono o cattivo? Comunque onnipresente. Dopo una breve visita dalla collezione Design alle mostre “La cultura della plastica: arte, design, ambiente” e “Craking art e i giovani artisti” si svolgerà il laboratorio.

Si inizia venerdì 8 dalle 17:30 alle 19:00 con il laboratorio “Raccogli, setaccia e ricicla”:

i bambini guidati dagli scienziati dell’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente impareranno a setacciare la sabbia per scovare la plastica.

L’evento è inserito in SHARPER finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dei progetti Notte Europea dei Ricercatori – azioni Marie Sklodowska-Curie. GA 101061553. Si replica venerdì 22 luglio alla stessa ora.

Domenica 17 e 31 luglio, dalle 10:00 alle 12:00 sarà la volta del laboratorio “Mani in plastica” per scoprire come gli scultori hanno trasformato oggetti di plastica in opere d’arte e permettere anche anche ai bambini di dare una seconda vita alla plastica.

Informazioni

Laboratorio per famiglie.

Età bambini: 5 – 10 anni.

Costo: 0-4 gratis, dai 5 anni: 5 euro.

Prenotazione obbligatoria: Telefono e WhatsApp: 335 56 96 985

email: didattica@museoomero.it

www.museoomero.it

