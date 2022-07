E’ tempo di tornare a Downton insieme a Downton Abbey II: Una nuova era, disponibile dal 30 giugno in Digital Download e dal 14 luglio in Dvd e Blu-ray grazie a Universal Pictures Home Entertainment.

Acclamato dalla critica, che l’ha descritto come “divertente e che scalda il cuore in egual misura” (Screenrant), l’edizione home video arriva giusto in tempo per trascorrere una serata estiva di cinema insieme a incredibili contenuti speciali esclusivi, per dare al pubblico l’occasione di conoscere meglio i loro personaggi preferiti.

Il tanto atteso ritorno nelle sale di Downton Abbey vede i Crawley e i loro domestici impegnati ad accogliere a Downton una troupe cinematografica stellata in visita alla sontuosa dimora per girare un film muto, mentre altri componenti della famiglia partono per una grande avventura nel sud della Francia, dove scopriranno un mistero sul passato della Contessa Dowager. Nel film, scritto da Julian Fellowes, ritroviamo il cast originale arricchito da nuovi e interessanti personaggi. Downton Abbey II – Una nuova era racconta gli sviluppi dei personaggi più amati della saga in un susseguirsi di emozioni, divertimento e humour in cui si ride e si piange.

Il film sarà inoltre disponibile in un’edizione speciale da collezione in Dvd contenente i due film di Downton Abbey e due libretti fotografici dei film.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI BLU-RAY E DVD:

È BELLO ESSERE DI NUOVO A CASA: Il cast è felice di tornare al castello e di realizzare il nuovo film nuovamente insieme. Senti cosa hanno da dire, com’è stato per loro ritrovarsi ancora e scoprire nuovi dettagli della storia dei loro personaggi.

Il cast è felice di tornare al castello e di realizzare il nuovo film nuovamente insieme. Senti cosa hanno da dire, com’è stato per loro ritrovarsi ancora e scoprire nuovi dettagli della storia dei loro personaggi. RITORNO A DOWNTON ABBEY: LE RIPRESE DI UNA NUOVA ERA: Una grande produzione come lo è Downton Abbey II: Una nuova era richiede moltissima preparazione, tantissime persone e un’incredibile abilità. Questo making-of vuole immergersi nel lavoro di ogni dipartimento che ha contribuito a portare in vita questo film.

Una grande produzione come lo è Downton Abbey II: Una nuova era richiede moltissima preparazione, tantissime persone e un’incredibile abilità. Questo making-of vuole immergersi nel lavoro di ogni dipartimento che ha contribuito a portare in vita questo film. UN PERSONAGGIO LEGGENDARIO: Guardiamo meglio il personaggio leggendario che è la Contessa Dowager di Grantham e scopriamo perché Maggie Smith è nata per interpretarla.

Guardiamo meglio il personaggio leggendario che è la Contessa Dowager di Grantham e scopriamo perché Maggie Smith è nata per interpretarla. LA REALIZZAZIONE DEL FILM… NEL FILM: Tuffati più in profondità nel dietro le quinte del film dentro al film, scoprendo l’enorme ricerca di informazioni e dettagli presi in considerazione, dalla scenografia del set alle auto alla grande varietà di attrezzi di scena ed equipaggiamenti utilizzati in linea con il periodo storico del film.

Tuffati più in profondità nel dietro le quinte del film dentro al film, scoprendo l’enorme ricerca di informazioni e dettagli presi in considerazione, dalla scenografia del set alle auto alla grande varietà di attrezzi di scena ed equipaggiamenti utilizzati in linea con il periodo storico del film. LO YACHT BRITANNIA DI SUA MAESTÀ: Scopri la vera storia dello Yatch Britannia di sua maestà, e perché era la nave perfetta per il film.

Scopri la vera storia dello Yatch Britannia di sua maestà, e perché era la nave perfetta per il film. È ORA DI SPUTARE IL ROSPO: Accomodati in compagnia di Allen Leech (Tom Branson) e Laura Carmichael (Lady Edith) mentre sputano il rospo su com’è stata davvero la vita sul set di Downton Abbey II: Una nuova era.

Accomodati in compagnia di Allen Leech (Tom Branson) e Laura Carmichael (Lady Edith) mentre sputano il rospo su com’è stata davvero la vita sul set di Downton Abbey II: Una nuova era. COMMENTO AL FILM CON IL REGISTA SIMON CURTIS

Universal Pictures

