È online il videoclip ufficiale di “Playa Nera”, il nuovo singolo di BIANCA ATZEI insieme ai Bombai e con la produzione artistica di Get Far, fuori dallo scorso venerdì 1° luglio.

Il videoclip, girato alle QC Terme di San Pellegrino (BG) con la partecipazione, oltre che di BIANCA, dei Bombai e di Mario Fargetta, è un susseguirsi rapido di immagini e riprese, un’esplosione di colori che, tra balli, chitarre e bagni in piscina, ci porta in un vortice che regala spensieratezza, felicità e voglia di godersi la vita e l’estate.

Il brano, i cui autori sono Irene Venturi, Bianca Atzei, José Javier Fernández Castillo, Vicente Cervera Tamarit, Ramón Salvador García Gabarda, Mario Fargetta, Luca Mendini, Diego Calvetti e Cino, è una speciale collaborazione internazionale, in cui la produzione di Get Far fonde l’inconfondibile timbro di BIANCA ATZEI alle voci dei Bombai per un brano allegro e passionale che evoca un amore travolgente nato sulla spiaggia.

“La canzone rappresenta appieno l’atmosfera estiva – racconta BIANCA – Ogni parola e sfumatura del testo richiama quegli attimi unici in spiaggia al tramonto. Il sound firmato Get Far arriva dritto e forte, e non puoi fare a meno di ballare. I Bombai ti coinvolgono con il loro mood estivo e le loro voci sabbiate”.

Una nuova collaborazione, inedita e sorprendente per la cantante milanese di origini sarde che continua così il viaggio intrapreso con il suo secondo progetto in studio, “Veronica”, disponibile dallo scorso 29 aprile. Un disco ricco di duetti, perché lei ha sempre amato condividere, specialmente nella musica che le permette di respirare nuova energia.

“Veronica” rappresenta un nuovo punto di partenza per l’artista che qui percorre una direzione inedita, rappresentata in modo emblematico dal titolo stesso, il suo nome di battesimo. L’album racconta, infatti, la vera anima ed essenza di BIANCA ATZEI, la parte più forte e autentica di sé, con ritrovata consapevolezza e libertà.

Il nuovo disco custodisce la voglia di BIANCA di rinnovarsi e contaminare il proprio stile, scoprendo nuovi lati di sé. Un altro pezzo del puzzle che si aggiunge alla sua carriera, ricco di sfumature, che permette all’inconfondibile voce dell’artista e al suo timbro unico di spaziare tra diverse sonorità mai esplorate prima.

