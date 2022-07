Il 3 agosto farà tappa al Mare Culturale Urbano di Milano il “Love Tour” di Silvia Tancredi. L’artista presenterà dal vivo il suo terzo album “Love”, uscito lo scorso 19 gennaio (sulle principali piattaforme streaming) su etichetta Tilt Music Production/The Orchad.

Un lavoro importante, che segna la realizzazione di un nuovo capitolo artistico della cantante, dal sapore spiccatamente internazionale.

“Love” è composto da dieci tracce che si nutrono di gospel, soul e rhythm and blues, impreziosite dalla calda e raffinata voce di Silvia, che riesce come poche a toccare le corde emotive dell’ascoltatore.

Tra i brani della tracklist spiccano singoli già noti al pubblico come “True Love”, “Making a Way”, “Indescribable” e il nuovo singolo “Heaven Help Us All” (brano reso celebre da Stevie Wonder).

“È il momento di tornare a riprenderci la nostra musica, la nostra vita: grande è la soddisfazione di tornare sul palco a dialogare con il pubblico dal vivo. Sono molto felice e per adesso cerco di fare tesoro e di godermi le emozioni che ogni concerto sarà in grado di offrirmi, come fosse il primo, o come fosse l’ultimo” – dice l’artista.

Mare Culturale Urbano si trova in in Via Giuseppe Gabetti, 15 a Milano.

Sito: https://maremilano.org.

