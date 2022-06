Prenderà il via questa sera nella meravigliosa cornice di VILLA ADA a Roma il VILLA ADA FESTIVAL, la rassegna che tra giugno e luglio ospiterà grandi concerti di artisti italiani e internazionali, DJ Set e comici come LUCA RAVENNA, STEFANO RAPONE e ASCANIO CELESTINI.

Per informazioni e dettagli: www.villaadafestival.it.

Questo il calendario completo:

16 giugno GIORGIO POI Main Stage biglietti in vendita

17 giugno MOTTA Main Stage biglietti in vendita

18 giugno LAILA AL HABASH Main Stage Free entry

Dj Set POPULOUS

19 Giugno THE JESUS AND MARY CHAIN Main Stage biglietti in vendita

20 Giugno NERO DI MARTE b-side Stage free entry

21 Giugno MEG Main Stage free entry

Open Act GALEA

Dj Set ALE ROSS

22 Giugno LEO GASSMANN – YUMAN Main Stage free entry

23 Giugno FUSARO b-SIDE free entry

LUCA RAVENNA Main Stage SOLD OUT

Dj Set DISCOLABIRINTO b-side Stage Free entry

24 Giugno FUSARO b-side Stage free entry

TUTTI FENOMENI Main Stage biglietti in vendita

WHTRSH Dj Set b-side Stage free entry

25 Giugno FUSARO b-side Stage free entry

MURUBUTU + FASTCUT & DEAD POETS Main Stage biglietti in vendita

26 Giugno SPAGHETTILAND Main Stage biglietti in vendita

27 Giugno BNKR44 Main Stage biglietti in vendita

BARTOLINI

28 Giugno SPERANZA – ENSI Main Stage Free entry

DJ Set WHTRSH & Special Guest

29 Giugno EUGENIO IN VIA DI GIOIA Main Stage biglietti in vendita

Open Act IBISCO

DJ Set TEPPA BROS

30 Giugno L’ENTOURLOOP WITH N’ZENG,

TROY BERKLEY & BLABBERMOUF Main Stage Free entry

DJ Set MISCELA RARA FAMILY ASTARBENE CREW

DJ DIBBA

01 Luglio IL MURO DEL CANTO Main Stage biglietti in vendita

02 Luglio JAMES SENESE JNC Main Stage biglietti in vendita

03 Luglio BADBADNOTGOOD Main Stage biglietti in vendita

open act ON

Danno e Ice one Dj Set

04 Luglio EMMA NOLDE b-side Stage Free entry

Open Act DIORA MADAMA

05 Luglio HONIRO SUMMER FEST Main stage – B Side Stage Free entry

06 Luglio KARAOKE INDIE B Side Stage Free entry

07 Luglio KETAMA126 Main Stage biglietti in vendita WHTRSH Dj Set

08 Luglio ERMAL META Main Stage biglietti in vendita DISCOLABIRINTO DJ SET

09 luglio VILLA REGGAE SPLASH – VILLA ADA POSSE Main Stage free entry

10 luglio GIANCANE GLI ULTIMI Main Stage biglietti in vendita

open act 1789

WELCOME2THEJUNGLE Dj Set

11 luglio YVES TUMOR Main Stage biglietti in vendita 12 Luglio ASCANIO CELESTINI presenta BARZELLETTE Main Stage biglietti in vendita

13 Luglio ALMAMEGRETTA Main Stage free entry

FUNKOOL Dj Set

14 Luglio KAOS & DJ CRAIM Main Stage free entry

Special Guest COLLE DER FOMENTO

Open Act DSA COMMANDO

15 Luglio ORCHESTRACCIA Main Stage biglietti in vendita

16 Luglio Dj Set PENDULUM Main Stage biglietti in vendita

Open Act PLANET OPAL

Dj Set THA GLOBE & ALYCE CTRL MOOD ROMER LIN

17 Luglio FRANCO MICALIZZI & THE BIG BUBBLING BAND Main Stage free entry

DJ Set DEDA AKA KATZUMA

18 Luglio STEFANO RAPONE Main Stage biglietti in vendita

19 Luglio MANUEL AGNELLI Main Stage biglietti in vendita

21 Luglio THE ZEN CIRCUS Main Stage free entry GIOVEDISSIMO Dj Set

24 Luglio ROMA CANTA DE ANDRE’ Main Stage free entry

27 Luglio KINGS OF CONVENIENCE Main Stage biglietti in vendita

28 Luglio 24 GRANA Main Stage free entry

29 Luglio FAST ANIMALS AND SLOW KIDS Main Stage biglietti in vendita

VILLA ADA FESTIVAL è una manifestazione all’interno della quale convivono naturalmente inclusività e socialità.

“I contenuti della programmazione veicolano la nostra idea di musica, arte, sport e cucina contemporanea – sottolineano gli organizzatori – con la precisa volontà di far conoscere anche ai più giovani uno degli scenari naturali e performativi più suggestivi d’Italia. Villa Ada è entertainment ed energia culturale rinnovabile e rinnovata”.

