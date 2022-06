Mancano 30 giorni a “TUTTO ACCADE a San Siro”, l’attesissimo evento live di ALESSANDRA AMOROSO che il 13 luglio conquisterà il prestigioso palco dello Stadio G. Meazza di Milano con un concerto che si preannuncia imperdibile.

Nel corso degli anni Alessandra Amoroso ha sorpreso il pubblico con concerti indimenticabili e ora sarà la seconda artista italiana a salire su uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock a livello internazionale, quello di San Siro.

La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. “TUTTO ACCADE a San Siro”, 200esimo concerto nella carriera dell’artista, non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere insieme ai suoi fan un’esperienza travolgente e indimenticabile.

I biglietti per “TUTTO ACCADE a San Siro” sono disponibili in prevendita su TicketOne e su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Tante le iniziative che accompagneranno il pubblico fino al giorno dell’evento. Per l’occasione verrà aperto anche il “Tutto Accade pop-up store” a Milano presso la centralissima Fondazione Catella (Via Gaetano de Castillia, 28): un luogo che dal 7 al 14 luglio sarà un punto di riferimento per tutte le persone che passeranno in città in vista del concerto, ma che ospiterà anche eventi e attività per tutti (il palinsesto sarà comunicato nei prossimi giorni).

All’interno dello store sarà inoltre possibile ritirare i capi delle capsule collection in limited edition realizzate da Alessandra in vista del suo show allo stadio.

La prima capsule collection, realizzata insieme alla designer Georgette Polizzi, comprende una serie di capi unici, interamente personalizzati a mano, è già disponibile in pre-order qui: https://shop.alessandraamoroso.it/

Per l’evento a San Siro sono state attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico. Frecciarossa, treno ufficiale di “TUTTO ACCADE a San Siro”, ha attivato l’offerta ‘’Speciale Eventi’’ con sconti fino al 50 % per i possessori del biglietto per il concerto.

(https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/concerti_ed_eventi/alessandra-amoroso-frecciarossa-treno-ufficiale-.html)

RTL 102.5 è la radio partner di “TUTTO ACCADE a San Siro”.

È in radio e in digitale “CAMERA 209” (Epic / Sony Music), l’ultimo singolo di Alessandra Amoroso insieme ai DB Boulevard che è attualmente tra i brani più trasmessi in radio e il cui video (visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=xh_RdH9rmNU) è salito al primo posto dell’AirPlay TV.

www.alessandraamoroso.it

Altri articoli di Concerti su Dietro La Notizia