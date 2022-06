Non c’è occasione migliore dei World Games dal 7 al 17 luglio per scoprire le mete perfette per i veri appassionati

Quest’anno gli Stati Uniti ospiteranno i World Games in Alabama dal 7 al 17 luglio: oltre 100 Paesi si sfideranno in 34 sport tra i più in popolari al mondo. Dagli sport più gettonati, come l’arrampicata e la canoa, a quelli più emozionanti, come il paracadutismo e lo sci d’acqua, Visit The USA ha selezionato dieci destinazioni negli Stati Uniti per offrire ai viaggiatori gli spunti imperdibili per organizzare la propria sportiva e avventurosa in occasione dei World Games di quest’estate.

1) Canoa tra i delfini al St. Thomas nelle Virgin Islands

Mentre gli atleti professionisti si sfideranno nella maratona di canoa ai World Games, i viaggiatori potranno cimentarsi in un’esperienza di canoa ancora più coinvolgente in compagnia dei delfini a St. Thomas, nelle Virgin Islands. Le isole esotiche dell’arcipelago caraibico offrono paesaggi marini da sogno e divertenti attività acquatiche per tutti i gusti. Godetevi la vostra gara di canoa in acque cristalline mentre i delfini nuotano a pochi centimetri di distanza, e sperimentate immersioni in luoghi unici al mondo, oltre a provare sport come vela, snorkeling e windsurf durante la vostra fuga sull’isola.

2) Bowling nella più antica pista degli Stati Uniti a Milwaukee, Wisconsin

Il Midwest ospita la più antica pista da bowling degli Stati Uniti, la Holler House a Milwaukee nel Wisconsin. Avendo visto passare ben cinque generazioni di giocatori dal 1908 ad oggi, le due piste da bowling offrono la stessa esperienza di un secolo fa. Il punteggio sarà da tenere a mano mentre si ammira la vita notturna della città di Milwaukee, affacciata sulle rive del lago Michigan.

3) Sfrecciare con i pattini a rotelle sulla Venice Beach Boardwalk a Los Angeles, California

Il pattinaggio a rotelle è diventato sempre più popolare negli ultimi anni come sport divertente per un tranquillo weekend al parco, ma anche come sport competitivo, con atleti professionisti che si contendono i primi posti nel pattinaggio di velocità e nel pattinaggio artistico ai World Games. Ci sono pochi luoghi più vivaci e colorati della famosa Venice Beach di Los Angeles per cimentarsi nel pattinaggio a rotelle. La Venice Beach Boardwalk si estende per oltre tre chilometri e ospita centinaia di venditori ambulanti e ancor più colorati artisti da osservare mentre si sfreccia. Dopo il pattinaggio, godetevi un tuffo rinfrescante nell’Oceano Pacifico.

4) Arrampicarsi nella Robbers Cave, il famigerato nascondiglio dei fuorilegge dell’Oklahoma

L’arrampicata attira sempre più pubblico per le sfide coraggiose che propone; l’Oklahoma con i suoi oltre 3.000 ettari di foreste ha fornito negli anni il terreno ideale per i fuorilegge più duri del selvaggio West. Alcuni dei migliori luoghi per l’arrampicata su roccia e discesa in corda doppia della zona si trovano nelle falesie rocciose del Robbers Cave State Park, dove è possibile ripercorrere la vita tumultuosa dei criminali del XIX secolo scalando le scogliere di arenaria del parco. Chi non vuole mettere alla prova le proprie abilità nel bouldering può godersi la bicicletta, l’equitazione e i picnic lungo i sentieri panoramici, le grotte e i laghi del parco.

5) Cimentarsi con l’hip hop nel suo luogo di nascita, il Bronx

Il Bronx è la patria dell’hip hop e il cuore della cultura di strada di New York, quindi non c’è niente di meglio di un tour tra le vie del Bronx per assistere ad uno spettacolo di break dance. Dai DJ agli MC, dai B-Boys agli artisti dei graffiti, la break dance ha una ricca storia lunga 40 anni nel Bronx che può invogliare a muoversi anche i meno coordinati. Imperdibile poi l’esperienza allo Yankee Stadium per assistere a una partita di baseball.

6) Calarsi con il paracadute sulle Poconos Mountains in Pennsylvania

Le Pocono Mountains, in Pennsylvania, a soli 90 minuti da New York, sono un parco giochi per gli amanti della vita all’aria aperta e un paradiso naturale per escursionisti, appassionati di mountain bike e di paracadutismo. Se il paracadutismo sopra Big Pocono non fa per voi, provate la zip-line sulle cime degli alberi o l’Appalachian Mountain Coaster che attraversa la valle.

7) Giocare a biliardo in una classica città universitaria del Missouri

Columbia, nel Missouri, è una classica città universitaria con molte offerte, tra cui caffetterie, bar, letture di poesie e una delle sale da biliardo più iconiche degli Stati Uniti. La Booches Billiard Hall è un ritrovo che risale al 1884, quando la bandiera americana aveva solo 38 stelle. La sala da biliardo serve i famosi hamburger su carta e vanta un mix di tavoli da biliardo, biliardo e snooker con un’atmosfera da cinema.

8) Orienteering tra i monti Appalachi della Georgia

L’orienteering è uno sport che combina la corsa con la navigazione e che sarà presente quest’anno ai World Games, ma anche i viaggiatori si possono cimentare lasciandosi alle spalle il cronometro e percorrendo i sentieri sempreverdi della Chattahoochee National Forest. Scoprirete bellissime cascate e assaporerete la tranquillità degli Appalachi solo grazie a una mappa e a una bussola come guida. A un’ora d’auto da Atlanta, questa è una fuga non solo per gli escursionisti in erba ma anche per i buongustai, grazie alle numerose proposte di cucina americana e del sud disseminata nel parco.

9) Fare centro in un ranch di montagna nel Colorado

Il tiro con l’arco è uno degli sport più famosi ai World Games, ma è anche uno sport accessibile da praticare in vacanza. L’Elk Mountain Ranch, affacciato sulla valle dell’Arkansas in Colorado, è probabilmente uno dei ranch più pittoreschi degli Stati Uniti, che offre corsi e campi di tiro con l’arco. Tra le altre attività disponibili vi sono il tiro al piattello, il rafting, la pesca a mosca e l’equitazione. Dopo una giornata di esercitazioni, seduti accanto al fuoco potrete godervi una square dance o semplicemente la meravigliosa vista del cielo stellato.

10) Sci nautico sui laghi del New Hampshire

La regione dei laghi del New Hampshire offre un tradizionale rifugio estivo perfetto per fare sci nautico. Dopo aver provato questa esperienza, vi aspetta una piacevole crociera sul lago Winnipesaukee, oppure un tuffo rilassante a Weirs Beach tra gelati, giochi e divertimento. Per chi non ama l’acqua, è possibile andare alla scoperta delle grotte di granito risalenti a 50.000 anni fa nel Polar Caves Park di Rumney.

Prenotazioni: I biglietti per i World Games possono essere acquistati singolarmente o come parte di un pacchetto. Per maggiori informazioni visitare il sito https://twg2022.com/tickets/

Per prenotare, si prega di contattare il numero 833-TWG-2022 o di inviare una e-mail all’indirizzo tickets@twg2022.com.

