A Corigliano d’Otranto il ciclo “Vivi internet, al meglio”

Il progetto “Viva – Tante belle cose” ospita un incontro sullo Storytelling

Giovedì 30 giugno – ore 18

Castello Volante De’ Monti – Corigliano d’Otranto (Le)

Info 3278773894

Info esperienzeconilsud.it/vivatantebellecose

Giovedì 30 giugno dalle 18 alle 19:30 nella Biblioteca del Castello Volante di Corigliano d’Otranto con un approfondimento sullo “Storytelling. La ricetta per scrivere una storia” proseguono gli incontri di “Vivi internet al meglio”. Il progetto, creato da Google e promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Polizia di Stato, Altroconsumo e ANTEAS, approda nel Salento grazie alla sinergia con “Viva – Tante belle cose”. Nel quinto appuntamento sarà dedicata all’arte della narrazione, in particolare alla capacità di saper utilizzare le parole in modo creativo.

Raccoglieremo esperienze e storie “analogiche” e le trasformeremo in racconto digitale. Si imparerà insieme a scegliere le parole giuste per condividere e dare spazio alla nostra creatività. “Vivi internet al meglio” si concluderà con Bullismo e odio online (14 luglio – Biblioteca Kora di Castrignano de’ Greci). In serata, poi, sempre nel Castello Volante la comunità di Viva parteciperà alla serata inaugurale della rassegna “Io non l’ho interrotta. Giornalismo, comunicazione, politica”.

Il primo appuntamento si aprirà alle 20:30 con un ricordo di Renato Moro, caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia, scomparso nel 2021. Il giornalista Stefano Martella e il sociologo Stefano Cristante, con la partecipazione di Rosario Tornesello (direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia), della sindaca Dina Manti e della vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia Serena Fasiello, presenteranno il volume “Il binocolo e il microscopio.

L’arte di raccontare il territorio” (Manni Editori) che racchiude, per stralci, un assaggio degli articoli del compianto giornalista. A seguire lo stesso Martella parlerà del suo recente volume “La morte dei giganti. il batterio Xylella e la strage degli ulivi millenari” (Meltemi) dialogando con Giorgia Salicando. In chiusura Marco Damilano proporrà un monologo ispirato al podcast “Romanzo Quirinale” (Chora Media) e al libro “Il Presidente” (La Nave di Teseo). Il pubblico scoprirà trame occulte e campagne mediatiche, intrighi e negoziati inconfessabili, tradimenti, scandali e colpi di scena dietro l’elezione del presidente della Repubblica.

Sabato 2 luglio dalle 18 alle 21 nel Bar Sport in Piazza Papa Pio XII 1 a Cursi si svolgerà l’evento ludico super atteso del progetto Viva. Si partirà con un torneo di biliardo e biliardino per proseguire con vari giochi di carte come scopa, scopone scientifico, sette e mezzo, organizzati in collaborazione con il Bar Sport. Dalle 18 alle 20, nelle sale di Palazzo De Donno a Cursi continua “La gioia ai giorni”, corso biennale di teatro a cura di Alessandra De Luca.

Partendo da materiale d’archivio personale (filmini di famiglia, foto, immagini, oggetti legati a un mestiere o a un luogo, ecc) e dal recupero di un patrimonio gestuale e fisico, i partecipanti a “La gioia ai giorni” sono coinvolti nel costruire, attraverso gli strumenti e le tecniche della pratica teatrale, la mappa emotiva, sensoriale ma anche storica, culturale, urbanistica, della propria persona e delle comunità di riferimento.

Lunedì 4 luglio, inoltre, alle 19 nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto, sempre nell’ambito della rassegna “Io non l’ho interrotta”, l’antropologa Laura Marchetti (docente dell’Università del Mediterraneo di Reggio Calabria) presenterà la ricerca “Nuove solitutidini allo schermo” (Milella) con la giornalista Lorena Saracino (presidente Corecom Puglia) e la dirigente scolastica AnnaRita Corrado.

“Viva – Tante belle cose”, un progetto pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti, è sostenuto dal Bando Volontariato 2019 di Fondazione Con il Sud, promosso da Ecomuseo della Pietra Leccese (capofila), Coolclub, 34° Fuso, Gruppo Fratres di Cursi, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce, il progetto nei prossimi due anni ospiterà nei tre comuni coinvolti (Cursi, Castrignano de’ Greci e Corigliano d’Otranto), l’apertura di un’Officina dei saperi, la realizzazione di un fitto calendario di eventi di socialità e di formazione e l’attivazione di una Banca del tempo.

Info e prenotazioni

vivailprogetto@gmail.com – 3278773894

Facebook e Instagram @vivailprogetto

www.esperienzeconilsud.it/vivatantebellecose

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia