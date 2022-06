È uscito in digitale “LOOK AT ME: THE ALBUM”, disco postumo di XXXTENTACION, raccoglie le 25 canzoni che accompagnano il docu film “LOOK AT ME: XXXTENTACION”.

Contiene 11 brani inediti dall’inizio della carriera dell’artista, 13 sue hit, tra cui “Look At Me!” e “SAD!,” e il brano con YE (Kanye West) “True Love”, che chiude il docu film.

Di seguito la tracklist dell’album:

SIDE ONE: LOOK AT ME THEN

1. vice city

2. NEVER

3. rare

4. FUXK (feat. Ski Mask The Slump God)

5. WingRiddenAngel

6. King Of The Dead

7. FAILURE IS NOT AN OPTION (Interlude)

8. #ImSippinTeaInYoHood

9. I spoke to the devil in miami, he said everything would be fine

10. Willy Wonka Was a Child Murderer

11. KILL ME (Pain From The Jail Phone)

SIDE TWO: LOOK AT ME NOW

12. Look At Me!

13. I Don’t Wanna Do This Anymore

14. YuNg BrAtZ

15. Jocelyn Flores

16. Depression & Obsession

17. Everybody Dies In Their Nightmares

18. ALONE, PART 3

19. Moonlight

20. SAD!

21. changes

22. hope

23. before I close my eyes

24. Train food

25. True Love (XXXTENTACION & Ye)

XXXTENTACION è stata la voce della sua generazione. Jahseh Onfroy, ucciso il 18 giugno 2018 a soli 20 anni, è considerato uno degli artisti più influenti di questo secolo con oltre 60 milioni di dischi venduti negli Stati Uniti e decine di miliardi di stream globali.

La piattaforma HULU presenta in anteprima il documentario “LOOK AT ME: XXXTENTACION” nel 2022 e tira fuori dai cassetti nuova musica. Lo spirito e la voce di X risuonano più forte che mai.

