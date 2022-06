Benzina – Freni, sottosegretario Economia, a 24 Mattino su Radio 24: Taglio accise sarà rinnovato, cerchiamo fondi per allargarlo

“Il Governo interverrà certamente con una proroga confermando lo sconto che oggi ammonta più o meno a €0,30 al litro, perché è vero che oggi il prezzo alla pompa è salito a €2 però è anche vero che se non ci fosse stato lo sconto nel Governo saremmo a €2,30 tranquillamente.

Quindi sì il Governo interverrà, il Governo prorogherà questo sconto e se si riuscirà a trovare più soldi per far salire questo taglio dai €0,30 di oggi a qualcosina in più lo stiamo valutando. Stiamo cercando questi soldi nel bilancio dello Stato per riuscire a calmierare, siamo un po’ con dei rabdomanti…”. Lo ha detto Federico Freni, sottosegretario all’Economia, a 24 Mattino su Radio 24.

Fisco – Freni, sottosegretario Economia, a 24 Mattino su Radio 24: Pace fiscale non è condono, grandi evasori devono pagare

“Condono è una brutta parola, non parliamo di condono, la pace fiscale è qualcosa di strutturalmente diverso. Pace fiscale ed aggiungo io anche pace tributaria. Semplicemente l’idea è che chi non ha potuto, in questo biennio pandemico difficilissimo, pagare i propri debiti col fisco, sia supportato dallo Stato.

Supportato dallo Stato con una rottamazione ulteriore delle cartelle e con una rottamazione un po’ più sostanziosa per i debiti sotto i €10 mila euro. Guardate che fatto 100 il totale delle cartelle presenti nel banca dell’Agenzia delle Entrate oltre l’80% sono cartelle sotto i €10 mila euro.

L’indebitamento degli italiani con il fisco è un indebitamento pro capite molto basso, sono tutte cartelle piccole, la fetta dei grandi debitori è ridotta e chi ha lucrato ai danni dello Stato non deve avere alcun vantaggio”. Così Federico Freni, sottosegretario all’Economia, a 24 Mattino su Radio 24.

Lavoro – Freni, sottosegretario Economia, a 24 Mattino su Radio 24: Difficile trovare risorse per taglio cuneo strutturale

“Il taglio del cuneo fiscale, come chiede Confindustria, ha senso se si può fare un taglio strutturale del cuneo e non certo con 4 miliardi. Questo perché le nostre imprese hanno bisogno di stabilità.

Il taglio del cuneo va bene ma dobbiamo essere in grado di appostare risorse su questo taglio almeno per il doppio della cifra di 4-5 miliardi, se vogliamo farlo. Un taglio da 10 miliardi mi sembra eccessivo per il cuneo, perché ci sono tantissime altre partite economiche che richiedono iniezioni di liquidità paritetiche al taglio del cuneo. 7 miliardi? Forse anche meno, sono cifre della legge di bilancio che è presto per farle”. Lo afferma Federico Freni, sottosegretario all’Economia, a 24 Mattino su Radio 24.

Pensioni – Freni, sottosegretario Economia, a 24 Mattino su Radio 24: Lega punta a “Quota 41” ma va verificata sostenibilità

“Ho la certezza che si debba mettere mano alle pensioni entro la fine dell’anno perché nessuna delle forze in Parlamento ritiene che sia possibile che torni la Fornero così com’era e così come tornerebbe. La battaglia della Lega è per ‘quota 41’.

Noi riteniamo che ‘quota 41’ sia un sistema previdenziale e non un episodio previdenziale come molti vorrebbero far pensare. Bisognerà valutare la sostenibilità di ‘quota 41’ nell’immediato e nel lungo tempo, c’è la possibilità di valutare degli scivoli verso quota 41 ma certamente quella impostazione di sistema la vorremmo mantenere”. Lo dice Federico Freni, sottosegretario all’Economia, a 24 Mattino su Radio 24.

