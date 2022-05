Teatro Arcimboldi: Paolo Conte, 16 e 17 maggio 2022

PAOLO CONTE registra il tutto esaurito al TAM Teatro Arcimboldi Milano per le due date previste per lunedì 16 maggio e martedì 17 maggio 2022. Il tour proseguirà poi fino a giugno con altri speciali appuntamenti.

Durante lo straordinario tour, PAOLO CONTE porterà sul palco i brani del suo ultimo album “Live at Venaria Reale” (Concerto srl / Platinum srl / BMG Rights Management Italysrl),registrato durante lo speciale concerto tenutosi nel cuore della Reggia di Venaria Reale, prodotto da Milo Fantini e Rita Allevato (che ne cura anche la direzione artistica per PLATINUM SRL) per CONCERTO SRL e trasmesso in esclusiva streaming su ItsART. Un album unico, ricco di preziosi contenuti come l’inedito ‘’El Greco’’ e il brano “A Minestrina’’ feat. Mina.

Nella tracklist vi sono, inoltre,anche i brani più amati del cantautore: “Hemingway”, “Sotto le stelle del jazz”, “Come Di”, “Alle prese con una verde milonga”, “Aguaplano”, “Max”, “Gioco d’azzardo”, “Dancing”, “Madeleine”, “Genova per noi”, “Via con me”, “Reveries”, “Gli impermeabili”, “Le chic et le charme”, in cui sfilano amori finiti, nostalgie e atmosfere esotiche.

