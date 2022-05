Spirit de Milan: gli appuntamenti della settimana

Domani sera, martedì 10 maggio, l’appuntamento fisso con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”. Protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Mercoledì 11 maggio allo Spirit de Milan prende vita LA CASA DEL ROCK in una straordinaria serata durante la quale sarà possibile ascoltare il suono originale di alcuni degli oltre 400 strumenti collezionati da Mariano Freschi con una SUPER BAND composta da Eugenio Finardi, Saturnino, Patrizio Fariselli, Paolo Bonfanti, Pino Scotto, Ronnie Jones e molti altri. Sarà anche l’occasione per sentire, direttamente dal collezionista piacentino, alcuni degli aneddoti che raccontano la storia di questi preziosi oggetti in un appassionato dialogo con il giornalista Ezio Guaitamacchi.

Giovedì 12 maggio “Barbera & Champagne” con i Ciaparatt, giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato e Dario Fo.

Venerdì 13 maggio serata “Bandiera Gialla” (ingresso a pagamento) con i MahBuhBah, in un concerto di musica beat e ritmo dal sapore vintage. A seguire il dj set di MarianoRanoDj.

Sabato 14 maggio appuntamento con “Holy Swing Night”, direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco Les Gitans Swingers feat. Deborah Falanga, un mix di tradizione e modernità per un viaggio alla riscoperta della musica da Django Reinhardt alle musiche popolari – rigorosamente riproposte in chiave swing – impreziosita dalla vibrante voce di Deborah Falanga. A seguire il dj set di Mister Dip.

Domenica 15 maggio lo Spirit de Milan sarà aperto anche a pranzo e verrà seguito alle 15.30, come di consueto, dall’Hot Jazz Club. Dalle 18 si celebreranno i 75 anni del Piccolo Teatro con il monologo “Il naufragio” di Giorgio Bongiovanni, che dal 1990 ad oggi veste i panni di Pantalone nell’Arlecchino.

Alle 22 Spirit in Blues con Dana Gillespie, affiancata da Max De Bernardi, Veronica Sbergia e Max Lazzarin. Dana si presenterà al pubblico dello Spirit de Milan in una veste semi-acustica, per una serata all’insegna del blues classico, condito dagli aneddoti della sua incredibile vita e dai ricordi degli artisti con cui ha collaborato. In apertura Ale Ponti, chitarrista e cantante milanese di blues, gospel e ragtime.

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

