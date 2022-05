Viaggi dopo la pandemia, gli italiani si riscoprono edonisti e aspiranti influencer

In attesa della piena ripresa del turismo, i ragazzi italiani cercano il relax, mentre i “più grandi” vogliono conoscere persone nuove. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio eDreams

Torna la bella stagione e gli italiani hanno le idee chiare riguardo ai motivi che li spingono verso nuove destinazioni: l’80% viaggia per rilassarsi, un dato superiore alla media globale del 74%, che li posiziona al terzo posto, sul podio, per i più inclini ad una vacanza edonista, focalizzata sul relax e su sé stessi. Questo segna un importante cambio di rotta per i viaggiatori del Belpaese che nel settembre 2020 sceglievano solo nel 9% dei casi un break dedicato al wellness.

Seguono con un deciso distacco i viaggi culturali (60%) e la ricerca di esperienze avventurose (46%). Non solo: se il motivo principale del viaggio è la ricerca della (propria) felicità intesa come benessere personale, l’altra tendenza che si afferma con decisione è quella di documentare, anche più di quanto lo si facesse prima dei lockdown, la telecronaca del viaggio sui social. A dirlo è un sondaggio svolto da eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa, che ha analizzato i dati sulle tendenze di viaggio nel 2022 coinvolgendo 10.000 intervistati.

I giovani vogliono rilassarsi, i loro genitori socializzare. Scricchiola il mito della famiglia

A differenza delle aspettative, i giovani si dimostrano i più “stanchi” dell’indagine: l’83% dei 18-24enni considera le vacanze un momento per il proprio riposo e benessere, lo stesso vale per l’85% dei 35-44enni, mentre solo 1 su 2 degli ultrasessantacinquenni spera di trovare relax in viaggio.

Con l’aumentare dell’età, invece, cresce la voglia di socializzare: visitare amici e parenti o fare nuove conoscenze è il motivo principale per partire tra i 45 e i 54 anni e per più della metà (55%) della fascia over 65. Una tendenza che differenzia gli italiani dall’andamento globale, dove il 79% dei viaggiatori nelle fasce 45-54 anni e 55-64 anni sceglie una vacanza rilassante.

È la passione per il cibo che invece accomuna gli italiani: le fasce più giovani (18-24 anni) e i 55-64enni dichiarano, rispettivamente nel 43% e nel 40% dei casi, di prenotare un viaggio proprio per le specialità culinarie da gustare in loco.

Rispetto al passato, un altro aspetto dei turisti italiani che sorprende è la scelta dei compagni di viaggio: indipendentemente dal motivo della vacanza, il 68% decide di partire con gli amici, soppiantando così il mito dell’italiano attaccatissimo alla famiglia.

