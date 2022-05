‘Luce Social Club’ su Sky Arte in onda venerdì 6 maggio

Luce Social Club

Ospiti: Michele Alhaique e Lucia Mascino, Yuman, Carlotta Vagnoli

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

Aprono la serata il regista MICHELE ALHAIQUE e l’attrice LUCIA MASCINO per presentare “Bang bang baby”, il teen drama ideata da Andrea di Stefano e diretta da Michele Alhaique insieme a Margherita Ferri e Giuseppe Bonito, con la produzione di The Apartment e Wildside e la co-produzione di Enormous Films, in esclusiva su Prime Video dal 28 aprile.

La puntata prosegue con la musica di YUMAN, all’anagrafe Yuri Santos Tavares Carloia, il giovane cantautore, conosciuto per la sua partecipazione tra i Big del Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ora e qui” e vincitore del “Premio Enzo Jannacci – NUOVO IMAIE”.

Chiude la serata la scrittrice e attivista CARLOTTA VAGNOLI con la presentazione del suo ultimo libro, “Memorie delle mie puttane allegre”, edito da Marsilio, per la collana PassaParola.

Ad arricchire la puntata una clip dedicata alla Mostra ‘Marc Chagall. Una storia di due mondi’, visitabile fino al 31 luglio presso gli spazi del Museo delle Culture di Milano. La mostra, curata dall’Israel Museum di Gerusalemme, affronta l’opera di Marc Chagall da un punto di vista nuovo, collocandola nel contesto del suo background culturale.

Completa la puntata un contenuto su “La legge del terremoto”, documentario diretto da Alessandro Preziosi, distribuito da Istituto Luce-Cinecittà e disponibile su Sky Arte dal 6 maggio.

