Torna grande protagonista la musica di una delle artiste italiane più energiche e acclamate della scena musicale contemporanea

NINA ZILLI

Il video del nuovo singolo

“MUNSTA”

Da venerdì 20 Maggio

Disponibile su YouTube

https://youtu.be/X3SEOXIDJRg

E’ disponibile su YouTube il video di “Munsta” https://youtu.be/X3SEOXIDJRg , il nuovo singolo che segna l’atteso ritorno in musica di Nina Zilli, una delle artiste più energiche, interessanti e carismatiche della scena contemporanea italiana.

Il brano, già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Capitol Records Italy (Universal Music Italy) ha inaugurato così in grande stile la primavera in musica di Nina in una veste completamente inedita e rinnovata frizzante e piena di colori.

Il videoclip del brano è interamente girato a Milano per la prima volta nella Casa di Toilet Paper una location unica e di incondizionata bellezza, coloratissima e di estremo fascino fabiesco in grado di catapultare subito l’ascoltatore della dimensione onirica di Munsta.

Grazie ad un’assidua ricerca musicale, mai scontata e prevedibile, il sound, lo stile, la personalità e il carattere di Nina Zilli sono elementi ormai unici e assolutamente riconoscibili nel panorama musicale italiano.

Attraverso Munsta Nina apre così ancora una volta il suo cuore e la sua anima al pubblico, con una spontaneità disarmante, mostrandosi per quello che è veramente: una donna in continua evoluzione, una musicista di talento estremamente versatile in grado di muoversi tra differenti range e stili musicali, una donna di raffinata eleganza, dotata di rara sensibilità che non hai mai paura di mostrarsi per quello che è, una perfetta sognatrice in grado di osare e sperimentare con grande coraggio e determinazione “orizzonti” musicali e non sempre nuovi.

