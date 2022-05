Dopo un tour primaverile costellato di sold-out, MURUBUTU è pronto a tornare dal vivo anche per la stagione estiva con “STORIE D’AMORE CON PIOGGIA” – SUMMER TOUR LIVE BAND 2022, uno spettacolo full band che lo porterà sui palchi di tutta Italia.

Un ritorno attesissimo dai fan e da MURUBUTU stesso, che per la prima volta avrà con lui sul palco una formazione di musicisti live: ableton, basso, chitarra, tromba e la voce di Dia, già presente in alcuni dei suoi lavori in studio.

Il tour sarà quindi un’occasione per ascoltare i nuovi brani in una veste inedita, e rendere ancora completa l’esperienza del nuovo album STORIE DI AMORE CON PIOGGIA E ALTRI RACCONTI DI ROVESCI E TEMPORALI, il cui concept sarà – appunto – la pioggia.

La pioggia come scenario incantevole o temibile, come illusione del tempo sospeso; la pioggia come dono o punizione, paura o speranza ma soprattutto come metafora delle nostre infinite possibilità esistenziali, tutte contenute dentro a infinite gocce che riflettono il mondo ognuna da una propria unica prospettiva.

I rap-conti contenuti nell’album saranno ambientati in tanti luoghi, prossimi o remoti, dove la pioggia accompagna spesso la ricerca di un amore o di un equilibrio che pare perduto per sempre e che talvolta verrà riconquistato privilegiando il colloquio col tempo.

Le prevendite per il tour MURUBUTU – Storie d’amore con pioggia sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abilitati; per la data di Milano all’Alcatraz sul circuito Mailticket.

Info biglietti e prevendite – Django Concerti: info@djangoconcerti.it

“Storie d’amore con pioggia”

SUMMER TOUR LIVE BAND 2022

LE PRIME DATE ANNUNCIATE:



4 GIUGNO – MEDICINA (BO) – MEDICINA ROCK FESTIVAL

25 GIUGNO – ROMA – VILLA ADA FEST

8 LUGLIO – REGGIO EMILIA – MUNDUS FESTIVAL

9 LUGLIO – CENTO (FE) – APRITI BOSCO FESTIVAL

2 AGOSTO – PERUGIA – STROZZA MUSIC FEST

10 AGOSTO – BRESCIA – FESTA RADIO ONDA D’URTO

31 AGOSTO – MILANO – MAGNOLIA

3 SETTEMBRE – CONVERSANO (BA) – CASA DELLE ARTI

https://djangoconcerti.it

