Gruppo CAP: nuovo codice appalti per promuovere sostenibilità

Promuovere i valori dell’inclusività, della parità di genere, della sicurezza sul lavoro e dell’innovazione sostenibile, non soltanto in azienda ma anche tra i partner, per costruire insieme il mondo di domani.

Gruppo CAP adotta un nuovo approccio per i propri appalti, che mira a sostenere la supply chain con azioni concrete, introducendo strumenti di revisione dei prezzi che tengano conto delle variazioni congiunturali, e il criterio della sostenibilità attraverso un vero e proprio programma di investimenti destinati ai fornitori e aziende partner, che è stato inaugurato a cominciare dalla gara per l’assegnazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti dell’acquedotto, per un valore complessivo di 50 milioni di euro.

Per la prima volta, infatti, la gara includerà la possibilità di aggiornare i prezzi in base a revisioni periodiche e un premio di collaborazione di 2 milioni di euro per i partner che decideranno di investire in sostenibilità.

Verranno premiate, cioè, le aziende che, lungo tutto il periodo di durata dell’appalto, sceglieranno di iniziare un percorso virtuoso insieme a CAP, condividendo le politiche di sostenibilità dell’utility pubblica e attivando iniziative a favore dei dipendenti nelle quattro aree Legalità, Inclusività e Gender Procurement, Innovazione, Ambiente.

Questo approccio sarà mantenuto anche nelle prossime due gare in uscita a breve su lavori di fognatura e depurazione: un totale di 105 milioni di lavori pubblicati con circa 5 milioni di euro che Gruppo CAP offrirà ai partner che investono in sostenibilità.

“Attraverso questa iniziativa intendiamo coinvolgere tutti i nostri fornitori nella promozione di un modello di business sostenibile e responsabile nel tempo, impegnandoci nel supportarli il più possibile in questo percorso virtuoso, spiega Michele Falcone, direttore sviluppo strategico di Gruppo CAP.

Lo scopo è quello di incrementare la competitività e accrescere l’affidabilità della partnership con CAP, a vantaggio della qualità del servizio offerto, e quindi a vantaggio degli utenti finali, i cittadini”.

https://www.gruppocap.it

